'4

Сначала бросок Шалунова со вбрасывания заблокировали, затем Максим подставил клюшку под бросок партнера, однако лишь погасил скорость полета шайбы, и Еременко спокойно отбил. Третий бросок в атаке чуть позже нанес Анисимов, и это было опасно, но голкипер и тут на месте.