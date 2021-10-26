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Спорт

Победа на плечах Еременко: «Динамо» обыграло «Локомотив»

«Динамо» на своем льду переиграло ярославский «Локомотив»

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эпизод матча «Динамо» - «Локомотив». КХЛ, хоккей

эпизод матча «Динамо» - «Локомотив». КХЛ, хоккей

РИА Новости
В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» принимало на своем льду ярославский «Локомотив» и одержала тяжелую победу. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
КХЛ - регулярный чемпионат.
Окончен
26 октября 19:30
Динамо М
Москва
4 : 1
Локомотив
Ярославль
Стадион «ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышёва», Москва
Главный судья: Сергей Кулаков  (Тверь, Россия), Иван Фатеев  (Московская обл., Россия)
1-й период
2-й период

30'44" О'Делл 31'14" Галиев

37'04" Войнов

3-й период

58'45" Шипачёв

44'51" Алексеев

Трансляция
Автообновление
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Матч окончен

Очень непростой матч для динамовцев, которые много терпели, но образцово использовали свои шансы и завоевали домашние два очка в матче с «Локомотивом». Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

'60

Все — финальная сирена! «Динамо» обыграло «Локомотив» и оторвалось от него в таблице.

'59

ГОООООООООООООООЛ! Вадим Шипачев — 4:1! Поражает пустые ворота динамовский капитан. Вроде сегодня и не был особенно ярок и заметен, а 1+2 в активе!

'59

Вшестером, без Паскуале выходят доигрывать ярославцы.

'59

Тайм-аут «Локомотива».

'59

В формате 5 на 5 «Локомотив» зажал хозяев в их зоне. И после долгой позиционной атаки Еременко выловил неприятный бросок от синей линии через трафик.

'58

Паскуале ловит шайбу после броска О'Делла, останавливая игру. А в чужой зоне после вбрасывания больно попали по лицу Полунину. Но он сам вниз опустил голову, присев в борьбе. Фола не было.

'57

Не без труда, но выстояло «Динамо» в меньшинстве!

'56

Алексеев классно возил шайбу в чужой зоне, а когда отдал Шалунову на синюю линию, тот неожиданно не обработал шайбу, выпустив ее из зоны.

'55

Очень опасно атаковал «Локомотив», но не смог запихнуть с пятака шайбу в ворота Еременко. А после остановки игры Михаил Фисенко стал набрасываться на Рида Буше и в итоге спровоцировал того на обоюдного удаления. А могли и втроем против пяти хозяева остаться.

'55

Нарушил в чужой зоне правила Дмитрий Рашевский, поставив подножку сопернику в борьбе за шайбу как раз после выхода Сергеева. «Локомотив» успел поиграть вшестером, но бросок Шалунова заблокировали. А теперь две минуты большинства для гостей.

'54

«Локомотив» атаковал позиционно, а когда шайба вышла из зоны, Сергеев неожиданно убежал один в ноль. Однако Паскуале плечом перевел шайбу через перекладину.

'53

Выиграли хоккеисты «Локомотива» вбрасывание в чужой зоне, и Буше опасно зарядил с кистей, но все же немного над дальней девяткой.

'52

Отбились снова хоккеисты «Локомотива». В полном составе ярославцы. Чуть меньше половины периода на спасение у них.

'50

Бросок Войнова от синей линии через трафик едва не оказывается результативным. Однако Паскуале все же смог отбить скакавшую шайбу. И защитники смогли не дать случиться добиванию.

'50

Динамовцы сразу встают в чужой зоне, раскатывают по периметру, и Рашевский заряжает от синей линии — шайба в ловушке у Паскуале.

'50

Георгий Иванов зачем-то ударил по клюшке сзади Станислава Галиева. Очевидные две минуты. И ведь в чужой зоне. Две минуты большинства у «Динамо». А время идет.

'50

Иванов выцарапал шайбу и полез с ней по левому борту. Но на пятак его не пустили.

'49

Еременко спокойно ловушкой вылавливает очередной бросок, не очень опасный.

'48

Раскатываются размашисто гости, но динамовцы грамотно строят капканы на входе в свою зону.

'47

Рафиков набрасывает на ворота, но в створ не попадает, и никто не подправил.

'45

ГОООООООООООООООООЛ! Денис Алексеев — 3:1! Практически все две минуты продержали ярославцы соперника в зоне, и в итоге во второй смене щелчок Марченко Еременко отбил так, что Алексеев успел подобрать и запихнуть в еще не закрывшийся угол. Секунда оставалась до выхода Зайцева.

'44

Еременко справляется с броском Полунина после вбрасывания, и «Локомотив» после этого располагается в зоне и начинает разыгрывать лишнего. Но за минуту до Еременко дошла только еще одна шайба, которую он отбил.

'43

Давление «Локомотива» привело к тому, что Егор Зайцев выбросил шайбу за пределы площадки и отправился на пару минут в штраф-бокс. Большинство для «Локомотива».

'43

Выше ворот заряжает Осипов. Надо отыгрываться ярославцам.

'42

Отбился «Локомотив» в меньшинстве. И сразу же Иванов притащил шайбу в чужую зону.

'41

Поееееехали! Третий период стартовал.

Перерыв

Такое ощущение, что «Динамо» забросило во втором периоде больше, чем создало. Игра как минимум шла равная, но сначала дуплет в течение минуты, а затем еще гол в большинстве от Войнова, и задача «Локомотива» по спасению в заключительной 20-минутке выглядит труднорешаемой. но посмотрим.

'40

Не успели динамовцы забросить за 24 секунды. Сирена на перерыв. Но третий отрезок хозяева начнут с полутораминутного большинства.

'40

О, драка. Георгий Иванов и Богдан Тринеев сошлись в скорее борцовском поединке. Иванов напрыгнул на динамовца из-за хита динамовца против Дениса Алексеева в средней зоне. Было похоже на удар в голову. Но фола там арбитры не увидели. И вообще не увидели криминала в действиях Тринеева. Только Георгий Иванов удален! Две минуты большинства у «Динамо»!

'39

И продолжают динамовцы атаковать позиционно. А когда шайба выходит из зоны «Локомотива», это заканчивается пробросом.

'37

ГОООООООООООООООООЛ! Вячеслав Войнов — 3:0! Защитник контролировал шайбу на вершине, затем обыгрался с расположившимся в правом углу вбрасывания Шипачевым и, накатив на передачу, выстрелил щелчком в касание в дальнюю девятку, сняв самую паутину. 3+16 в 20 матчах сезона у двукратного обладателя Кубка Стэнли, между прочим!

'37

Ударили за воротами очень грубо Тринеева. Это Даниил Мисюль несколько по-хамски толкнул соперника на борт «шлагбаумом». Потом, конечно, потасовка возникла. Но, кстати, Мисюль потом извинился перед Тринеевым. Две минуты большинства для «Динамо».

'36

Галиев спиной (!) заблокировал мощный выстрел Елесина. Но вроде все в порядке с форвардом.

'35

11-19 по броскам в створ в пользу «Локомотива», но главное — счет на табло.

'34

Два сейва Еременко! Сначала после броска из-за ворот, а потом после хитрого добивания с пятака от Полунина, находившегося спиной к воротам!

'34

Первое звено «Локомотива» исправно переводит игру в чужую зону. Правда, моментов у ворот Еременко в последнее время нет.

'33

В хорошем настроении динамовцы. Давят они.

'32

ГООООООООООООООООООЛ! Станислав Галиев — 2:0! Дуплетом стреляют динамовцы! Все было просто: перевод в средней зоне направо на вход в зону Шипачеву, бросок Вадима с дальней дистанции и добивание Галиева из правого круга вбрасывания в ближний для него угол, куда не успевал переместиться Паскуале.

'31

ГОООООООООООООООООЛ! Эрик О'Делл — 1:0! Ворвался с шайбой с защитником на плечах в чужую зону О'Делл и сделал выверенный пас накатывавшему на пятак Дмитрию Рашевскому. Тот в борьбе с защитником смог только коньком задеть диск. Шайба отскочила в щиток Паскуале, а на добивание первым успел сам О'Делл, отправивший снаряд в пустой угол!

'30

В полном составе «Динамо».

'30

Классную атаку с ходу провели хоккеисты «Локомотива», хоть и в большинстве. Однако Петунин в последний момент заблокировал бросок Анисимова.

'28

Еще один фол на себе собрал Полунин. Подножкой его прорыв в зону остановил Владислав Ефремов. Второй в матче большинство «Локомотива».

'28

8-16 по броскам в створ на данный момент в матче. Ярославцы явно активнее. И вот 17-й выстрел от Алексеева ловит щитками Еременко.

'27

На этот раз большинство динамовцам совсем не удалось. Без угроз обошлось. В полном составе «Локомотив».

'26

Динамовцы сразу же расположились в зоне, и одним из пятерых игроков спецбригады бело-голубых является вернувшийся на лед Вячеслав Войнов!

'25

Еще одно удаление. Хоккеисты «Локомотива» оказались на льду вшестером и так поиграли. Арбитры выписали штраф, который отправился отбывать Денис Алексеев. Две минуты большинства для «Динамо».

'23

Долго кружили ярославцы по динамовской зоне и в итоге нашли возможность сделать передачу на пятак. Там Иванов подставил клюшку, но ему мешали защитники, и Еременко достаточно спокойно взял шайбу.

'22

Вячеслав Войнов бросился под бросок хоккеиста «Локомотива», принял шайбу голеностопом и остался лежать. Игра остановлена. Кто-то из болельщиков крикнул: «5+20 давай». Но, конечно, никакого удаления тут не будет.

'21

Поооооееехали! Второй период стартовал.

Перерыв

Большую часть первого периода преимущество по игре было у «Локомотива», но динамовцы создали несколько моментов и концовку провели ничуть не хуже, а то и лучше. Но нули на табло в целом закономерные.

'20

Без моментов прошли последние минуты первого периода. Сирена отправила команды в раздевалку.

'18

Бездарно провел «Локомотив» свои две минуты большинства. В полном составе «Динамо».

'17

Пока ничего не получается у «Локомотива» в большинстве.

'16

Александр Полунин прорвался по левому борту из своей в чужую зону и был не по правилам уложен на лед Богданом Тринеевым. Теперь уже две минуты большинства для «Локомотива».

'16

Игумнов бросал от правого круга вбрасывания, Тринеев подставил клюшку, но Паскуале вовремя упал на щитки и поймал.

'15

В полном составе «Локомотив». Отбились гости в меньшинстве, пусть и с трудом.

'15

Сами себе ярославцы едва не засунули в ворота шайбу, и в целом на пятаке было очень жарко. Но в итог Паскуале зафиксировал.

'13

Очень опасно! Сначала после передачи О'Делла на пятак шайба едва не заскочила в ворота, а потом Сергеев бросал из левого круга вбрасывания с подбора с близкого расстояния, но угодил в стойку!

'13

А вот и первое удаление в матче. «Локомотив» нарушил правила в чужой зоне! Давили ярославцы, но в борьбе Александр Елесин попал клюшкой по лицу Станиславу Галиеву. Две минуты большинства для «Динамо».

'12

Снова выиграл вбрасывание Иванов. После броска защитника от синей линии случился рикошет, и шайба перелетела ворота «Динамо».

'12

Полунин отобрал шайбу в чужой зоне, прорвался по левому краю и давал на дальнюю штангу открытому партнеру, но Еременко успел выбросить клюшку и прервать передачу!

'11

Артем Ильенко классно разобрался в чужой зоне, забрал шайбу и бросил из-под защитника. Еременко успел положить щиток на лед и отразил бросок.

'10

Иванов бросает, обработав шайбу на скорости. Еременко вновь на месте. «Динамо» сейчас вообще без шайбы играет.

'9

С острого угла бросает, а потом и сам подбирает шайбу Полунин в динамовской зоне. Гости пока лучше выглядят.

'9

Очень опасный бросок Сергеева через паузу. Чуть не подправили на пятаке, и трафик мешал Паскуале, но он отразил!

'8

Войнов атаковал от синей линии, но заблокировали бросок.

'6

Три в два бежали ярославцы, правда, недостаточно быстро, и в итоге получилось три в три, а бросок был заблокирован. Правда, вторым темпом все равно до броска в створ дошло, но Еременко спокойно отбил щитками.

'5

Стараются бросками завершать свои атаки обе команды. Но «Локомотив» больше наседает.

'4

Теперь уже Паскуале останавливает игру, вылавливая бросок Роба Клинкхаммера с неудобной руки.

'4

Сначала бросок Шалунова со вбрасывания заблокировали, затем Максим подставил клюшку под бросок партнера, однако лишь погасил скорость полета шайбы, и Еременко спокойно отбил. Третий бросок в атаке чуть позже нанес Анисимов, и это было опасно, но голкипер и тут на месте.

'3

По правому краю прошел Павел Кудрявцев, но Еременко достаточно спокойно справился с броском. Завершилась же атака гостей броском Максима Березкина, но голкипер «Динамо» выловил, остановив игру.

'2

Пока борьба. Егор Зайцев упал за динамовскими воротами, неудачно поставив конек, но за это не наказали ярославцы. Пока без моментов и бросков.

'1

Поеееееехали! Матч начался.

19:31

Ворота защищают Александр Еременко и Эдди Паскуале.

19:30

Состав «Локомотива».

19:25

Состав «Динамо».

19:20

Матч начнется в 19.30 мск.

19:15

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги столичное «Динамо» принимает ярославский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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