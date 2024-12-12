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Спорт

Без шансов на очки: команда Захаряна громит киевское «Динамо». LIVE

Футбол. Лига Европы УЕФА. Общий этап, 6-й тур. «Реал Сосьедад» (Испания) — «Динамо» (Украина). ОНЛАЙН

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ФК «Динамо Киев»
В шестом туре общего этапа Лиги Европы УЕФА «Реал Сосьедад», за который выступает россиянин Арсен Закарян, принимает киевское «Динамо», до сих пор не набравшее в турнире ни одного очка. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Лига Европы. Общий этап. 6-й тур
1-й тайм
12 декабря 23:00
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
19' Оярсабаль
24' Бекер
33' Оярсабаль
3 : 0
Динамо К
Киев, Украина
Стадион «Реале Арена», Сан-Себастьян, Испания
1-й тайм

19' Оярсабаль 24' Бекер

33' Оярсабаль

30' Дубинчак

2-й тайм
Трансляция
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Перерыв

Звучит свисток. В пером тайме «Реал Сосьедад» в одну калитку вынес киевскую команду, забив три мяча — хотя мог забить и еще больше. По такой игре не будет преувеличением сказать, что гостям нужно чудо.

'45+1

Две минуты добавлено.

'45

Снова Бущан спасает «Динамо», вытащив из-под правой штанги мяч после прямого удара хозяев со штрафного!

'42

Даже на исходе первого тайма, даже при счете 3:0 «Сосьедад» продолжает прессинговать и играть высоко.

'40

Бекер бил после розыгрыша штрафного — рядом со штангой мяч пролетел.

'37

Мяч практически не попадает к киевлянам. А если попадает, то не задерживается у них.

'34

Редкая попытка гостей напомнить о себе: мяч после дальнего удара полетел в створ ворот Ремиро, но опасности для вратаря «Сосьедад» этот момент не нес.

'34

Оярсабаль снял все вопросы о победителе этого матча, если таковые еще у кого-то оставались. В чужой штрафной он получил мяч, продвинулся к углу вратарской и мощно — а, главное, точно — пробил в ближний верхний угол. Это разгром!

'33

ГОЛ!!!

'31

Попов сегодня — самый активный у «Динамо». Но его команде от этого только хуже. Пытаясь достать мяч в центральном круге, он высоко выставил ногу и заехал в подбородок своему же. Беловару досталось от партнера. Но обошлось без серьезной травмы.

'30

Первая желтая карточка в матче. Ее получил Дубинчак за грубый подкат.

'28

Оярсабаль с близкого расстояния бил под левую штангу — Бущан в невероятном прыжке дотянулся! Вообще хозяева не дают выдохнуть киевлянам.

'25

Упрочили хозяева преимущество! Бекер с острого угла пробил под перекладину — и Бущан мог бы взять этот удар, но рикошет изменил направление полета мяча, и он просвистел рядом с рукой голкипера!

'24

ГОЛ!!!

'20

Бекер издалека зарядил под перекладину — Бущан с трудом перевел на угловой!

'20

Едва Бущан не спас свою команду! Он отбил нехитрый удар, который шел низом, но не сумел зафиксировать мяч, и Оярсабаль успел на добывание!

'19

ГОЛ!!!

'18

А вот здесь Осмерсу даже не потребовалась помощь видеоассистентов. Попов в борьбе за мяч ударил Оярсабаля в колено, и судья не сомневался ни секунды!

'17

Пенальти в ворота «Динамо»!

'16

Едва в свои ворота не срезал Попов! После прострела Кубо мяч от ноги украинского защитника пролетел над перекладиной!

'13

Бекер нанес удар, который заблокировали защитники. Форвард «Сосьедад» вскинулся, апеллируя к арбитру — по его мнению, Попов в своей штрафной сыграл рукой. Но «тихая проверка» VAR уже проведена — нет пенальти.

'10

Пока «Сосьедад» полностью контролирует игру.

'7

А вот и гости совершили выпад. Волошин простреливал на Герреро, но Ремиро прервал передачу.

'6

Снова Кубо попытал удачу. Вошел в штрафную справа, накрутил защитника и пробил с острого угла — японец попал в сетку, но с внешней стороны.

'5

Болельщикам российского полузащитника «Сосьедад» Арсена Захаряна не стоит ждать его на поле. Он восстанавливается после травмы, но, хотя он уже приступил к тренировкам, на поле Арсен в нынешнем календарном году уже не появится.

'3

«Динамо» пока — главный аутсайдер турнира. Оно является единственной командой, после пяти туров не набравшей ни одного очка. Любопытно, что сегодня киевляне играют в необычной форме изумрудного цвета.

'2

Очень активно начинают хозяева, Кубо имел возможность замкнуть передачу, но акцентированного удара не получилось.

'1

Матч начался! Главный судья — немец Харм Осмерс.

22:55

«Реал Сосьедад»:

Ремиро, Арамбуру, Субельдия, Агер, Муньос, Оласагасти, Гонсалес, Мендес, Кубо, Оярсабаль, Бекер.

«Динамо»:

Бущан, Беловар, Попов, Дьячук, Караваев, Дубинчак, Бражко, Михайленко, Рубчинский, Волошин, Герреро.

22:50

Матч начнется в 23:00 мск.

22:45

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча Лиги Европы, в котором «Реал Сосьедад» принимает киевское «Динамо».

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