Звучит свисток. В пером тайме «Реал Сосьедад» в одну калитку вынес киевскую команду, забив три мяча — хотя мог забить и еще больше. По такой игре не будет преувеличением сказать, что гостям нужно чудо.
Две минуты добавлено.
Снова Бущан спасает «Динамо», вытащив из-под правой штанги мяч после прямого удара хозяев со штрафного!
Даже на исходе первого тайма, даже при счете 3:0 «Сосьедад» продолжает прессинговать и играть высоко.
Бекер бил после розыгрыша штрафного — рядом со штангой мяч пролетел.
Мяч практически не попадает к киевлянам. А если попадает, то не задерживается у них.
Редкая попытка гостей напомнить о себе: мяч после дальнего удара полетел в створ ворот Ремиро, но опасности для вратаря «Сосьедад» этот момент не нес.
Оярсабаль снял все вопросы о победителе этого матча, если таковые еще у кого-то оставались. В чужой штрафной он получил мяч, продвинулся к углу вратарской и мощно — а, главное, точно — пробил в ближний верхний угол. Это разгром!
ГОЛ!!!
Попов сегодня — самый активный у «Динамо». Но его команде от этого только хуже. Пытаясь достать мяч в центральном круге, он высоко выставил ногу и заехал в подбородок своему же. Беловару досталось от партнера. Но обошлось без серьезной травмы.
Первая желтая карточка в матче. Ее получил Дубинчак за грубый подкат.
Оярсабаль с близкого расстояния бил под левую штангу — Бущан в невероятном прыжке дотянулся! Вообще хозяева не дают выдохнуть киевлянам.
Упрочили хозяева преимущество! Бекер с острого угла пробил под перекладину — и Бущан мог бы взять этот удар, но рикошет изменил направление полета мяча, и он просвистел рядом с рукой голкипера!
ГОЛ!!!
Бекер издалека зарядил под перекладину — Бущан с трудом перевел на угловой!
Едва Бущан не спас свою команду! Он отбил нехитрый удар, который шел низом, но не сумел зафиксировать мяч, и Оярсабаль успел на добывание!
ГОЛ!!!
А вот здесь Осмерсу даже не потребовалась помощь видеоассистентов. Попов в борьбе за мяч ударил Оярсабаля в колено, и судья не сомневался ни секунды!
Пенальти в ворота «Динамо»!
Едва в свои ворота не срезал Попов! После прострела Кубо мяч от ноги украинского защитника пролетел над перекладиной!
Бекер нанес удар, который заблокировали защитники. Форвард «Сосьедад» вскинулся, апеллируя к арбитру — по его мнению, Попов в своей штрафной сыграл рукой. Но «тихая проверка» VAR уже проведена — нет пенальти.
Пока «Сосьедад» полностью контролирует игру.
А вот и гости совершили выпад. Волошин простреливал на Герреро, но Ремиро прервал передачу.
Снова Кубо попытал удачу. Вошел в штрафную справа, накрутил защитника и пробил с острого угла — японец попал в сетку, но с внешней стороны.
Болельщикам российского полузащитника «Сосьедад» Арсена Захаряна не стоит ждать его на поле. Он восстанавливается после травмы, но, хотя он уже приступил к тренировкам, на поле Арсен в нынешнем календарном году уже не появится.
«Динамо» пока — главный аутсайдер турнира. Оно является единственной командой, после пяти туров не набравшей ни одного очка. Любопытно, что сегодня киевляне играют в необычной форме изумрудного цвета.
Очень активно начинают хозяева, Кубо имел возможность замкнуть передачу, но акцентированного удара не получилось.
Матч начался! Главный судья — немец Харм Осмерс.
«Реал Сосьедад»:
Ремиро, Арамбуру, Субельдия, Агер, Муньос, Оласагасти, Гонсалес, Мендес, Кубо, Оярсабаль, Бекер.
«Динамо»:
Бущан, Беловар, Попов, Дьячук, Караваев, Дубинчак, Бражко, Михайленко, Рубчинский, Волошин, Герреро.
Матч начнется в 23:00 мск.
Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча Лиги Европы, в котором «Реал Сосьедад» принимает киевское «Динамо».