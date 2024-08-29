29 августа 2024, 22:00 Спорт Чалов и Оздоев — в шаге от евроосени: ПАОК играет с «Шэмрок Роверс». LIVE Футбол. Лига Европы УЕФА-2024/25. Раунд плей-офф, ответный матч. «Шэмрок Роверс» (Ирландия) — ПАОК (Греция). ОНЛАЙН Андрей Черников

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Греческий ПАОК с Федором Чаловым и Магомедом Оздоевым в составе на выезде играет ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Шэмрок Роверс». Первый матч ПАОК выиграл со счетом 4:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы. Раунд плей-офф. 2-й матч Матч не начался 29 августа 22:00 Шэмрок Роверс Дублин, Ирландия 0 : 0 ПАОК Салоники, Греция Стадион «Таллахт», Дублин, Ирландия