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Спорт

Чалов и Оздоев — в шаге от евроосени: ПАОК играет с «Шэмрок Роверс». LIVE

Футбол. Лига Европы УЕФА-2024/25. Раунд плей-офф, ответный матч. «Шэмрок Роверс» (Ирландия) — ПАОК (Греция). ОНЛАЙН

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FC PAOK
Греческий ПАОК с Федором Чаловым и Магомедом Оздоевым в составе на выезде играет ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Шэмрок Роверс». Первый матч ПАОК выиграл со счетом 4:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Лига Европы. Раунд плей-офф. 2-й матч
Матч не начался
29 августа 22:00
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
0 : 0
ПАОК
Салоники, Греция
Стадион «Таллахт», Дублин, Ирландия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
21:45

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы между ирландским «Шэмрок Роверс» и греческим ПАОК, за который выступают россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев.

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