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Еще шаг к триумфу Хави: «Барселона» против «Айнтрахта». LIVE

Лига Европы. Четвертьфинал. Ответный матч. «Барселона» — «Айнтрахт». ОНЛАЙН

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Kai Pfaffenbach/Reuters
В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы испанская «Барселона» под руководством Хави принимает немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта. Первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч
Матч не начался
14 апреля 22:00
Барселона
Барселона, Испания
0:0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Стадион «Камп Ноу», Барселона
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:50

Матч начнется в 22.00 мск.

21:45

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы испанская «Барселона» на своем поле принимает немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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