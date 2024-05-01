Боруссия Д

А вот стартовый состав «ПСЖ» от Луиса Энрике:
Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Руис, Дембеле, Мбаппе, Баркола.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич:
Кобель, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Рюэрсон, Забитцер, Джан, Санчо, Брандт, Адейеми, Фюллькруг.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В полуфинале Лиги чемпионов первый матч проводят немецкая «Боруссия» из Дортмунда и французский «Пари Сен-Жермен». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.