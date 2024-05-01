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Спорт

Битва за финал: «Боруссия» принимает в Дортмунде «ПСЖ» в Лиге чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. Полуфинал. Первый матч. «Боруссия» Д — «ПСЖ». ОНЛАЙН

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Benoit Tessier/Reuters
Во второй полуфинальной паре Лиги чемпионов первую встречу проводят в Германии дортмундская «Боруссия» и французский «Пари Сен-Жермен». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
Матч не начался
01 мая 22:00
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
Стадион «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд, Германия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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21:40

А вот стартовый состав «ПСЖ» от Луиса Энрике:

Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Руис, Дембеле, Мбаппе, Баркола.

21:35

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич:

Кобель, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Рюэрсон, Забитцер, Джан, Санчо, Брандт, Адейеми, Фюллькруг.

21:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В полуфинале Лиги чемпионов первый матч проводят немецкая «Боруссия» из Дортмунда и французский «Пари Сен-Жермен». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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