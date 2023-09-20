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Спорт

Захарян дебютирует в Лиге чемпионов: «Сосьедад» обескуражил «Интер» быстрым голом. LIVE

Футбол. Лига чемпионов. 1-й тур. Группа D. «Реал Сосьедад» — «Интер». ОНЛАЙН

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Daisuke Nakashima/Global Look Press
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, принимает «Интер». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур
1-й тайм
20 сентября 22:00
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
4' Мендес
1 : 0
Интер М
Милан, Италия
Стадион «Реале Арена», Сан-Себастьян, Испания
1-й тайм

4' Мендес

13' Аслани

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45

Арбитр компенсировал одну минуту к первому тайму.

'44

Барренечеа на входе в штрафную «Интера» попытался обыграть де Врея при помощи финтов, но тот не позволил себя обхитрить и выбил мяч из-под ног соперника.

'42

Моментище! Кубо отлично подал с правого фланга в штрафную «Интера», где Ле Норман нанес удар головой в упор, но чуть-чуть не попал в створ!

'40

Кубо так хотел отобрать мяч у Аслани, что сбил того с ног. Судья свистнул нарушение.

'38

«Сосьедад» заработал угловой, и Кубо навесил в штрафную, но де Врей уверенно выиграл воздух и вынес мяч.

'36

Думфрис прострелил в штрафную «Сосьедада» с правого фланга, но мяч перехватил Ле Норман.

'34

Бастони сбил в подкате Мендеса и позволил «Сосьедаду» заработать «стандарт» на чужой половине поля. Баски организовали навес в штрафную, а затем Субельдия сделал головой скидку во вратарскую, но никого из партнеров там не оказалось.

'32

Арнаутович опять забрался в офсайд, пытаясь принять передачу от Думфриса на правом фланге. После бодрого начала команды скатились в какой-то обмен ошибками.

'30

Субельдия сделал длинный заброс на правый фланг, где набирал скорость Кубо, однако де Врей оказался первым на мяче.

'28

Тирни неожиданно решил пробить издали, но попал в де Врея, а затем мяч отрикошетил в руки Зоммеру.

'26

Барелла попал под агрессивный прессинг Барренечеа и был вынужден выбивать мяч за боковую рядом со своей штрафной! Как бы второй гол себе не привезли «нерадзурри».

'24

Мерино прострелил в штрафную «Интера» на Субименди, но Зоммер оказался первым на мяче.

'22

Арнаутович вышел один на один после паса Аслани, но пробил точно в голкипера «Сосьедада» Ремиро! А потом еще и оказалось, что у нападающего «Интера» был офсайд.

'20

Сначала Павар случайно локтем ударил в голову Мерино во время борьбы за верховой мяч, а потом сам Мерино толкнул в спину Бастони. Страсти постепенно накаляются.

'18

Думфрис снова ведет за собой атаку «Интера»! Только что он навесил с правого фланга в штрафную, где Арнаутович нанес плотный удар головой, но немного не попал в створ.

'16

Думфрис прострелил с правого фланга во вратарскую «Сосьедада», но Арнаутович не добрался до мяча, и баски сумели отбиться.

'14

Хавбек «Интера» Аслани в агрессивном подкате сбил полузащитника «Сосьедада» Мерино, за что получил первую желтую карточку в матче.

'12

Арнаутович принял мяч рядом со штрафной «Сосьедада», но был сбит с ног бдительным Ле Норманом. Заработанный «стандарт» не принес «Интеру» никаких дивидендов.

'10

«Интер» пытается наладить контригру. Сейчас Бастони навесил в штрафную «Сосьедада», но Ле Норман выиграл воздух и вынес мяч.

'8

Барренечеа вовсю хозяйничает на левом фланге. Только что Павар в подкате вынес мяч в аут — только так можно остановить нападающего «Сосьедада», который обыгрывает одного соперника за другим.

'6

Баски продолжают носиться по полю, вдохновленные быстрым голом, и высоко прессингуют гостей. Зоммер вынужден выносить мяч куда глаза глядят.

'4

ГОООЛ!!! Мощное давление «Сосьедада» вылилось в быстрое взятие ворот! Мендес отобрал мяч у Бастони возле чужой штрафной, проник внутрь и мощно пробил в левый угол — 1:0! Вот так начало от команды Арсена Захаряна!

'4

ОПАСНО! И снова зажег Барренечеа! Он вошел в штрафную, принял мяч и пробил в ближний угол — штанга!

'4

Момент! Нападающий «Сосьедада» Барренечеа навертел двоих соперников на левом фланге и навесил в штрафную «Интера», где Браис Мендес плотно пробил головой! Однако получилось по центру — Зоммер зафиксировал снаряд.

'3

«Интер» начал очень активно и сразу заработал угловой. После навеса в штрафную «Сосьедада» Кубо помог своей защите и вынес мяч в поле.

'1

Стартовый свисток!

21:55

Стартовый состав «Реал Сосьедада»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни, Мендес, Субименди, Мерино, Кубо, Барренечеа, Оярсабаль.

Запасные: Айеса, Марреро, Одриосола, Муньос, Чо, Оласагасти, Садик, Пачеко, Туррьентес, Гонсалес, Магуначелая, Захарян.

21:50

Стартовый состав «Интера»: Зоммер, Бастони, де Врей, Павар, Барелла, Дюмфрис, Аугусто, Аслани, Мхитарян, Мартинес, Арнаутович.

Запасные: Ди Дженнаро, Аудеро, Тюрам, Классен, Ачерби, Фраттези, Биссекк, Димарко, Дармиан, Санчес.

21:45

Добрый вечер, уважаемые болельщики! Сегодня испанский «Реал Сосьедад» принимает миланский «Интер» в матче Лиги чемпионов.

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