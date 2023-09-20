Реал Сосьедад

Арбитр компенсировал одну минуту к первому тайму.
Барренечеа на входе в штрафную «Интера» попытался обыграть де Врея при помощи финтов, но тот не позволил себя обхитрить и выбил мяч из-под ног соперника.
Моментище! Кубо отлично подал с правого фланга в штрафную «Интера», где Ле Норман нанес удар головой в упор, но чуть-чуть не попал в створ!
Кубо так хотел отобрать мяч у Аслани, что сбил того с ног. Судья свистнул нарушение.
«Сосьедад» заработал угловой, и Кубо навесил в штрафную, но де Врей уверенно выиграл воздух и вынес мяч.
Думфрис прострелил в штрафную «Сосьедада» с правого фланга, но мяч перехватил Ле Норман.
Бастони сбил в подкате Мендеса и позволил «Сосьедаду» заработать «стандарт» на чужой половине поля. Баски организовали навес в штрафную, а затем Субельдия сделал головой скидку во вратарскую, но никого из партнеров там не оказалось.
Арнаутович опять забрался в офсайд, пытаясь принять передачу от Думфриса на правом фланге. После бодрого начала команды скатились в какой-то обмен ошибками.
Субельдия сделал длинный заброс на правый фланг, где набирал скорость Кубо, однако де Врей оказался первым на мяче.
Тирни неожиданно решил пробить издали, но попал в де Врея, а затем мяч отрикошетил в руки Зоммеру.
Барелла попал под агрессивный прессинг Барренечеа и был вынужден выбивать мяч за боковую рядом со своей штрафной! Как бы второй гол себе не привезли «нерадзурри».
Мерино прострелил в штрафную «Интера» на Субименди, но Зоммер оказался первым на мяче.
Арнаутович вышел один на один после паса Аслани, но пробил точно в голкипера «Сосьедада» Ремиро! А потом еще и оказалось, что у нападающего «Интера» был офсайд.
Сначала Павар случайно локтем ударил в голову Мерино во время борьбы за верховой мяч, а потом сам Мерино толкнул в спину Бастони. Страсти постепенно накаляются.
Думфрис снова ведет за собой атаку «Интера»! Только что он навесил с правого фланга в штрафную, где Арнаутович нанес плотный удар головой, но немного не попал в створ.
Думфрис прострелил с правого фланга во вратарскую «Сосьедада», но Арнаутович не добрался до мяча, и баски сумели отбиться.
Хавбек «Интера» Аслани в агрессивном подкате сбил полузащитника «Сосьедада» Мерино, за что получил первую желтую карточку в матче.
Арнаутович принял мяч рядом со штрафной «Сосьедада», но был сбит с ног бдительным Ле Норманом. Заработанный «стандарт» не принес «Интеру» никаких дивидендов.
«Интер» пытается наладить контригру. Сейчас Бастони навесил в штрафную «Сосьедада», но Ле Норман выиграл воздух и вынес мяч.
Барренечеа вовсю хозяйничает на левом фланге. Только что Павар в подкате вынес мяч в аут — только так можно остановить нападающего «Сосьедада», который обыгрывает одного соперника за другим.
Баски продолжают носиться по полю, вдохновленные быстрым голом, и высоко прессингуют гостей. Зоммер вынужден выносить мяч куда глаза глядят.
ГОООЛ!!! Мощное давление «Сосьедада» вылилось в быстрое взятие ворот! Мендес отобрал мяч у Бастони возле чужой штрафной, проник внутрь и мощно пробил в левый угол — 1:0! Вот так начало от команды Арсена Захаряна!
ОПАСНО! И снова зажег Барренечеа! Он вошел в штрафную, принял мяч и пробил в ближний угол — штанга!
Момент! Нападающий «Сосьедада» Барренечеа навертел двоих соперников на левом фланге и навесил в штрафную «Интера», где Браис Мендес плотно пробил головой! Однако получилось по центру — Зоммер зафиксировал снаряд.
«Интер» начал очень активно и сразу заработал угловой. После навеса в штрафную «Сосьедада» Кубо помог своей защите и вынес мяч в поле.
Стартовый свисток!
Стартовый состав «Реал Сосьедада»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни, Мендес, Субименди, Мерино, Кубо, Барренечеа, Оярсабаль.
Запасные: Айеса, Марреро, Одриосола, Муньос, Чо, Оласагасти, Садик, Пачеко, Туррьентес, Гонсалес, Магуначелая, Захарян.
Стартовый состав «Интера»: Зоммер, Бастони, де Врей, Павар, Барелла, Дюмфрис, Аугусто, Аслани, Мхитарян, Мартинес, Арнаутович.
Запасные: Ди Дженнаро, Аудеро, Тюрам, Классен, Ачерби, Фраттези, Биссекк, Димарко, Дармиан, Санчес.
Добрый вечер, уважаемые болельщики! Сегодня испанский «Реал Сосьедад» принимает миланский «Интер» в матче Лиги чемпионов.