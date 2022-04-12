В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов немецкая «Бавария», уступившая на выезде со счетом 0:1, в Мюнхене принимает испанский «Вильярреал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
Матч не начался
12 апреля 22:00
Бавария
Мюнхен, Германия
0:0
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С конца
21:50
Матч начнется в 22.00 мск.
21:45
В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов немецкая «Бавария» в Мюнхене принимает испанский «Вильярреал». Первая встреча осталась за сегодняшними гостями (1:0). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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