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Сделать сказку былью: «Вильярреал» против «Баварии» в Мюнхене. LIVE

Лига чемпионов. Четвертьфинал. Ответный матч. «Бавария» — «Вильярреал». ОНЛАЙН

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Albert Gea/Reuters
В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов немецкая «Бавария», уступившая на выезде со счетом 0:1, в Мюнхене принимает испанский «Вильярреал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
Матч не начался
12 апреля 22:00
Бавария
Мюнхен, Германия
0:0
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:50

Матч начнется в 22.00 мск.

21:45

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов немецкая «Бавария» в Мюнхене принимает испанский «Вильярреал». Первая встреча осталась за сегодняшними гостями (1:0). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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