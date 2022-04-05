В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы принимает испанский «Атлетико» из Мадрида Диего Симеоне. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
Матч не начался
05 апреля 22:00
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:0
Атлетико М
Мадрид, Испания
Стадион «Этихад (Сити оф Манчестер)», Манчестер
Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С конца
21:50
Матч начнется в 22.00 мск.
21:45
В первом матче четвертьфинального противостояния в Лиге чемпионов английский «Манчестер Сити» принимает на своем поле испанский «Атлетико» из Мадрида. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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