«Зенит» поддавил, забрал мяч и провел быструю атаку. Сначала никто не успел на прострел с левого фланга, а затем Караваев пульнул метров с 25-ти — очень неточно.
Сантос покатил по линии штрафной на Клаудиньо, но тот вместо мяча сыграл в ногу сопернику. Первая желтая в матче. А по фолам 9:4 в пользу «Мальме».
Клаудиньо и Ракицкий нехитро разыграли, бразилец отправил мяч в штрафную, но все игроки «Зенита» пробежали мимо него.
А первый удар в створ ворот «Зенита» становится голевым. Четыре в четыре возле штрафной гостей оказались соперники, Риекс получил пас от партнера и спокойно расстрелял Кержакова. 1:0.
Вендел сам отобрал, сам дошел до штрафной и пробил низом, но очень слабо — разминка для Далина. Но первый удар в створ в матче.
Тяжелая игра для обеих команд, очень энергозатратная. Много борьбы и фолов, но, по сути, без моментов.
Колак в третий раз падает в штрафной «Зенита» — свисток молчит. В одном из этих трех моментов, после повтора, есть ощущение, что пенальти бил — Ловрен своего партнера по сборной Хорватии откровенно толкал руками.
Бразильская атака у «Зенита» прошла. Сантос забросил свечу в штрафную, Малком проиграл борьбу, но мяч отскочил к Клаудиньо, но удар у него получился неточным.
«Мальме» катает мяч на чужой половине, но развития для атаки нет.
«Зенит» пока очень осторожно играет в в обороне и ничего не дает «Мальме» придумать у своих ворот.
Первый опасный момент в матче! Малком от лицевой отдал на угол вратарской на Дзюбу, бить Артему было неудобно, он развернулся и скинул на Караваева, но его удар заблокировали защитники!
После розыгрыша корнера Ракицкий решил пробить, но удар у него совсем не получился. Да и позиция, наверное, была сложной очень.
Малком отработал мяч просто отлично на левом фланге, а вот подача была не очень. Но шведский защитник от греха выбил мяч на угловой.
Болельщиков «Зенита» на матче немного, но они есть.
Наш сектор. Спасибо за поддержку #МальмёЗенит pic.twitter.com/d6ajEOcXEb— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 23, 2021
Поехали!
На поле! #МальмеЗенит pic.twitter.com/O2bahYXb5z— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 23, 2021
В случае победы «Ювентуса» над «Челси» у питерцев появятся шансы и на плей-офф Лиги чемпионов, для этого в последнем туре надо будет обыграть лондонцев. Но это уже нюансы, сейчас «Зениту» надо решить задачу-минимум.
После четыре четырех туров у «Зенита» три очка, у «Мальме» — ноль. Победа или ничья гарантируют питерцам третье место в группе и место в Лиге Европы весной.
Игру обслужит судейская бригада из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом. Ассистировать ему будут арбитры Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников. Резервный рефери — Александр Голубев. За VAR будут отвечать португалец Жоау Пиньейру и Вилли Делажо из Франции.
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Чистяков, Сантос, Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Дзюба.