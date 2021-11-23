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Спорт

Выйти в евровесну: «Зенит» проигрывает на выезде «Мальме». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. «Мальме» — «Зенит». ОНЛАЙН

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Petter Arvidson/Global Look Press
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА петербургский «Зенит» в Швеции встречается против «Мальме». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Лига чемпионов. Группа H. 5-й тур
1-й тайм
23 ноября 23:00
Мальмё
Мальмё, Швеция
28' Риекс
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Эледа (Сведбанк)», Мальмё
Главный судья: Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия)
1-й тайм

28' Риекс

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'37

«Зенит» поддавил, забрал мяч и провел быструю атаку. Сначала никто не успел на прострел с левого фланга, а затем Караваев пульнул метров с 25-ти — очень неточно.

'36

Сантос покатил по линии штрафной на Клаудиньо, но тот вместо мяча сыграл в ногу сопернику. Первая желтая в матче. А по фолам 9:4 в пользу «Мальме».

'34

«Мальме» продолжает активно фолить, срывая все потенциально опасные атаки «Зенита».

'32

Клаудиньо и Ракицкий нехитро разыграли, бразилец отправил мяч в штрафную, но все игроки «Зенита» пробежали мимо него.

'32

Мальком заработал штрафной справа недалеко от бровки.

'31

Два удара шведы нанесли по воротам, один в створ и он же стал голевым.

'29

Первый гол «Мальме» в Лиге чемпионов, кстати говоря.

'28

А первый удар в створ ворот «Зенита» становится голевым. Четыре в четыре возле штрафной гостей оказались соперники, Риекс получил пас от партнера и спокойно расстрелял Кержакова. 1:0.

'27

Вендел сам отобрал, сам дошел до штрафной и пробил низом, но очень слабо — разминка для Далина. Но первый удар в створ в матче.

'25

Тяжелая игра для обеих команд, очень энергозатратная. Много борьбы и фолов, но, по сути, без моментов.

'22

Дзюбе снова было неудобно бить из штрафной, попытался скинуть на партнера, но не получилось.

'19

Колак в третий раз падает в штрафной «Зенита» — свисток молчит. В одном из этих трех моментов, после повтора, есть ощущение, что пенальти бил — Ловрен своего партнера по сборной Хорватии откровенно толкал руками.

'18

Бразильская атака у «Зенита» прошла. Сантос забросил свечу в штрафную, Малком проиграл борьбу, но мяч отскочил к Клаудиньо, но удар у него получился неточным.

'16

«Мальме» катает мяч на чужой половине, но развития для атаки нет.

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Petter Arvidson/Global Look Press
'14

«Зенит» пока очень осторожно играет в в обороне и ничего не дает «Мальме» придумать у своих ворот.

'12

Первый опасный момент в матче! Малком от лицевой отдал на угол вратарской на Дзюбу, бить Артему было неудобно, он развернулся и скинул на Караваева, но его удар заблокировали защитники!

'11

«Мальме» в начале матча активно идет в прессинг, пока, правда, безрезультатно.

'9

Очень много фолов начале игры, но латвийский судья пока без карточек обходится.

'7

После розыгрыша корнера Ракицкий решил пробить, но удар у него совсем не получился. Да и позиция, наверное, была сложной очень.

'6

Малком отработал мяч просто отлично на левом фланге, а вот подача была не очень. Но шведский защитник от греха выбил мяч на угловой.

'5

Болельщиков «Зенита» на матче немного, но они есть.

'3

Теперь Дзюба зацепился за мяч в районе центрального круга, но отдал неудачный пас.

'1

Дзюба оказался в чужой штрафной на 17-й секунде матча, но проиграл борьбу защитнику.

'1

Поехали!

22:55

Почти полный стадион в Швеции, атмосфера — потрясающая!

22:51

В случае победы «Ювентуса» над «Челси» у питерцев появятся шансы и на плей-офф Лиги чемпионов, для этого в последнем туре надо будет обыграть лондонцев. Но это уже нюансы, сейчас «Зениту» надо решить задачу-минимум.

22:50

После четыре четырех туров у «Зенита» три очка, у «Мальме» — ноль. Победа или ничья гарантируют питерцам третье место в группе и место в Лиге Европы весной.

22:48

Игру обслужит судейская бригада из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом. Ассистировать ему будут арбитры Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников. Резервный рефери — Александр Голубев. За VAR будут отвечать португалец Жоау Пиньейру и Вилли Делажо из Франции.

22:47

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Чистяков, Сантос, Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Дзюба.

22:46

Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

22:45

Добрый вечер! Приглашаем вас на текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Мальме» и петербургским «Зенитом».

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