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Трансляция
С конца
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21:35
Начало встречи запланировано на 22.00 мск.
21:30
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией».