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ПСЖ Бавария

Совершить камбэк в Париже: «Бавария» против «ПСЖ». LIVE

Лига чемпионов. 1/4 финала. «ПСЖ» — «Бавария». ОНЛАЙН

Французский «ПСЖ» принимает мюнхенскую «Баварию» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/4 финала. 2-й матч  |   13 апреля 22:00   |  Матч не начался
ПСЖ
0:0
Бавария
Стадион «Парк де Пренс», Париж | Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
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Трансляция
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21:35

Начало встречи запланировано на 22.00 мск.

21:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией».