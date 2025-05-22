17:15

Сборная США заняла в группе В второе место, обыграв всех, кроме занявшей первую строчку Швейцарии. Швейцарцы победили — 3:0. Единственное поражение ставшей третьей в группе А Финляндии случилось от Швеции — 1:2. Правда, были две победы в дополнительное время — над Францией (4:3 ОТ) и Канадой (2:1 Б).