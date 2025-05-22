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Спорт

Битва фаворитов: США и Финляндия играют в четвертьфинале чемпионата мира. LIVE

Хоккей. ЧМ-2025. Четвертьфинал. США — Финляндия. ОНЛАЙН

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Ноа Кейтс

theprovince.com
В четвертьфинале чемпионата мира по хоккею встречаются сборные США и Финляндии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЧМ-2025. 1/4 финала
1-й период
22 мая 17:20
США
0 : 0
Финляндия
Стадион «Авичи-Арена», Стокгольм, Швеция
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
3'

Еще один сейв Свеймана в атаке финнов с ходу.

2'

Пару бросков уже нанесли финны. Свейман уверенно их отразил. Опаснее всех пока Терявяйнен приложился.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

17:20

Состав сборной США.

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17:15

Сборная США заняла в группе В второе место, обыграв всех, кроме занявшей первую строчку Швейцарии. Швейцарцы победили — 3:0. Единственное поражение ставшей третьей в группе А Финляндии случилось от Швеции — 1:2. Правда, были две победы в дополнительное время — над Францией (4:3 ОТ) и Канадой (2:1 Б).

17:10

Ворота сегодня защищают Джереми Свейман у сборной США и Юусе Сарос у Финляндии.

17:05

Здравствуйте, уважаемые болельщики! На чемпионате мира по хоккею настала стадия четвертьфиналов. В одном из них встречаются сборные США и Финляндии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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