В четвертьфинале чемпионата мира по хоккею встречаются сборные США и Финляндии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЧМ-2025. 1/4 финала
1-й период
22 мая 17:20
США
0 : 0
Финляндия
Стадион «Авичи-Арена», Стокгольм, Швеция
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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3'
Еще один сейв Свеймана в атаке финнов с ходу.
2'
Пару бросков уже нанесли финны. Свейман уверенно их отразил. Опаснее всех пока Терявяйнен приложился.
1'
Поеееееехали! Матч начался.
17:20
Состав сборной США.
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17:15
Сборная США заняла в группе В второе место, обыграв всех, кроме занявшей первую строчку Швейцарии. Швейцарцы победили — 3:0. Единственное поражение ставшей третьей в группе А Финляндии случилось от Швеции — 1:2. Правда, были две победы в дополнительное время — над Францией (4:3 ОТ) и Канадой (2:1 Б).
17:10
Ворота сегодня защищают Джереми Свейман у сборной США и Юусе Сарос у Финляндии.
17:05
Здравствуйте, уважаемые болельщики! На чемпионате мира по хоккею настала стадия четвертьфиналов. В одном из них встречаются сборные США и Финляндии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.