Навстречу Синнеру: Медведев играет со Зверевым в четвертьфинале «Мастерса». LIVE

Теннис. «Мастерс». Париж. Четвертьфинал. Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия). ОНЛАЙН
Annegret Hilse/Reuters
В четвертьфинпле «Мастерса» в Париже россиянин Даниил Медведев играет с представляющим Германию Александром Зверевым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
23:00

Медведев неудобно принял, а Зверев у сетки с лета не перебросил на чужую сторону — 3:2. Россиянин повел с брейком.

23:00

Блестящий розыгрыш от сначала оборонявшегося, а затем все перевернувшего Даниила — 15:40, двойной брейк-пойнт снова!

22:59

Какой укороченный Даниила, догнавшего укороченный соперника — 15:30.

22:58

Смэшем в сетку пробил Александр после приема Даниила — 15:15.

22:58

Выбивающая из корта подача Зверева и виннер с лета в свободный корт — 15:0.

22:57

Аут с приема — 2:2.

22:57

Сорвал форхенд Зверев в розыгрыше, который Медведев вел разнообразно — 40:15.

22:56

Отменная подача — 30:15.

22:56

Укороченный помог россиянину — 15:15.

22:55

Сорвал Даниил удар — 0:15.

22:53

Забрал свою подачу Александр — 1:2.

22:53

Успешный выход вперед от Зверева — 40:30.

22:52

Атаковал Даниил с бэкхенда, но пробил слишком низко — 30:30.

22:52

Какой удар от Медведева! Вышедший вперед Александр дотянулся, но отправил мяч в сетку — 15:30.

22:51

Повезло Даниилу — трос помог. 15:15.

22:51

Классная подача Зверева — 15:0.

22:50

Гейм под «ноль» — 1:1.

22:49

Поймал Медведев соперника на противоходе — 40:0.

22:48

Еще одна — 30:0.

22:47

Отличная подача Медведева — 15:0.

22:47

Аут у Даниила по длине — 0:1.

22:46

И третье подряд очко с подачи — больше.

22:46

И еще подача помогла — 40:40.

22:45

Идеальная косая подача немца — 30:40, остался второй брейк-пойнт.

22:45

Шикарный резкий перевод россиянина — 15:40, двойной брейк-пойнт сразу же.

22:44

Переводил Медведев слева по диагонали раз за разом, пока соперник не ударил в сетку — 15:30.

22:43

В затяжном розыгрыше не попал Медведев по длине атакой — 15:15.

22:43

В розыгрыше на второй подаче Зверева тот в итоге вышел к сетке, закрывал ее, но в конце концов Даниил обвел — 0:15.

22:42

Александр Зверев выходит на подачу.

22:41

Подходит к концу разминка. Жеребьевку выиграл Медведев и выбрал прием. Как обычно.

22:40

Даниил Медведев сейчас занимает 13-е место в мировом рейтинге, а вот Александр Зверев стоит третьим, сразу за Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

22:35

У Медведева и Зверева богатая история противостояний. Они встречались 21 раз. Из первых шести встреч пять остались за Александром, но дальше Даниил выиграл 13 поединков из 15-ти, включая последние пять. Два из них были в этом году.

22:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинале «Мастерса» в Париже россиянин Даниил Медведев играет со своим давним соперником Александром Зверевым из Германии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Что думаешь?
Комментарии
