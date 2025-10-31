Навстречу Синнеру: Медведев играет со Зверевым в четвертьфинале «Мастерса». LIVE

Медведев неудобно принял, а Зверев у сетки с лета не перебросил на чужую сторону — 3:2. Россиянин повел с брейком.
Блестящий розыгрыш от сначала оборонявшегося, а затем все перевернувшего Даниила — 15:40, двойной брейк-пойнт снова!
Какой удар от Медведева! Вышедший вперед Александр дотянулся, но отправил мяч в сетку — 15:30.
В розыгрыше на второй подаче Зверева тот в итоге вышел к сетке, закрывал ее, но в конце концов Даниил обвел — 0:15.
Даниил Медведев сейчас занимает 13-е место в мировом рейтинге, а вот Александр Зверев стоит третьим, сразу за Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.
У Медведева и Зверева богатая история противостояний. Они встречались 21 раз. Из первых шести встреч пять остались за Александром, но дальше Даниил выиграл 13 поединков из 15-ти, включая последние пять. Два из них были в этом году.