На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Венгрии высказались о дальнейшем финансировании конфликта на Украине

Орбан: Венгрия не будет финансировать продолжение украинского конфликта
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Премьер-министр Виктор Орбан сообщил в своем аккаунте в соцсети X, что Будапешт не будет финансировать продолжение конфликта на Украине.

»[Брюссельские] бюрократы клянутся, что нам не позволят вернуться домой, пока [на саммите ЕС] не будет решен вопрос финансирования Украины. Другими словами, финансирования войны. Мы, венгры, в этом участвовать не будем и останемся здесь (в Брюсселе. — «Газета.Ru») столько, сколько потребуется», — заявил Орбан.

Он добавил, что «несколько бессонных ночей, безусловно, лучше, чем война».

Накануне Орбан говорил, что вместо изъятия замороженных российских активов Евросоюз может использовать для помощи Украине совместный кредит.

До этого премьер заявлял, что также не поддерживает конфискацию активов России «ни при каких обстоятельствах».

17 декабря Орбан во время беседы с журналистами заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос об изъятии активов РФ с повестки на саммите ЕС в Брюсселе. По его словам, об этом решении объявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Подобное решение Орбан назвал «победой» Венгрии.

Ранее Орбан написал Путину письмо с вопросом о замороженных активах России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами