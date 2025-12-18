Власти Венгрии высказались о дальнейшем финансировании конфликта на Украине

Премьер-министр Виктор Орбан сообщил в своем аккаунте в соцсети X, что Будапешт не будет финансировать продолжение конфликта на Украине.

»[Брюссельские] бюрократы клянутся, что нам не позволят вернуться домой, пока [на саммите ЕС] не будет решен вопрос финансирования Украины. Другими словами, финансирования войны. Мы, венгры, в этом участвовать не будем и останемся здесь (в Брюсселе. — «Газета.Ru») столько, сколько потребуется», — заявил Орбан.

Он добавил, что «несколько бессонных ночей, безусловно, лучше, чем война».

Накануне Орбан говорил, что вместо изъятия замороженных российских активов Евросоюз может использовать для помощи Украине совместный кредит.

До этого премьер заявлял, что также не поддерживает конфискацию активов России «ни при каких обстоятельствах».

17 декабря Орбан во время беседы с журналистами заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос об изъятии активов РФ с повестки на саммите ЕС в Брюсселе. По его словам, об этом решении объявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Подобное решение Орбан назвал «победой» Венгрии.

Ранее Орбан написал Путину письмо с вопросом о замороженных активах России.