Тело погибшего при нападении в школе в Одинцово мальчика отправили на родину

Тело мальчика, погибшего при нападении в школе, отправили в Таджикистан
Юрий Кочетков/РИА Новости

Тело мальчика, погибшего во время нападения в школе в Одинцово, отправили на родину в Таджикистан. Об этом сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова в Telegram-канале.

«Маленький Комилджон совершил свое последнее путешествие. На родину. Так решила его мама», — написала Мишонова.

Она уточнила, что мальчика похоронят рядом с отцом.

По информации The Voice, мальчик был сыном уборщицы школы. У 35-летней гражданки Таджикистана остался еще один сын, он учился вместе с погибшим в одном классе. Сообщается, что семья снимала квартиру недалеко от школы. Мама и брат мальчика после трагедии улетели на родину.

Инцидент произошел утром 16 декабря в школе подмосковного поселка Горки-2 Одинцовского городского округа. Подросток пришел в учебное заведение в балаклаве и с ножом, ранив охранника, а также одного из учеников — ребенок не выжил. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Нападение совершил 15-летний ученик девятого класса этой же школы. Кабинет, в котором он заперся с одним из учеников, взял штурмом спецназ. СК направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу. Подростку грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее на футболке подростка, устроившего поножовщину в школе, увидели послание.

Нападение на школу в Одинцово
