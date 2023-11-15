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Спорт

Шаг в плей-офф: Медведев играет со Зверевым на Итоговом турнире года. LIVE

Теннис. Итоговый турнир. Группа В. Медведев (Россия) — Зверев (Германия). ОНЛАЙН

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Danielle Parhizkaran/Reuters
В матче второго тура Итогового турнира года АТР в Турине в группе В встречаются россиянин Даниил Медведев и представляющий Германию Александр Зверев. Оба выиграли свои стартовые поединки. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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23:17

Короткий прием и мощнейшая атака на вылет от Даниила — 30:15.

23:17

Подачей берет первое очко Даниил, а вот розыгрыш затем заканчивается смэшем от Зверева — 15:15.

23:15

Медведев просто героически отзащищался под мощнейшими атаками оппонента, а когда выманил того к сетке, тут же обвел — 1:0! С брейком впереди россиянин.

23:14

Зверев выходит к сетке с подачи, но соперник обводит — 15:40, двойной брейк-пойнт сразу!

23:13

Снова не проходит первая. В розыгрыше со второй Зверев поддавливал, но Медведев перешел в контратаку и... не попал в корт — 15:30.

23:13

Сначала переподача, потом вторая подача, а в итоге срыв форхенда по длине от немца — 0:30.

23:11

Довольно долгий первый розыгрыш в размеренном темпе, пока Зверев не ударил в аут по длине — 0:15.

23:10

Разминка завершилась. Матч сейчас начнется. Александр Зверев будет подавать первым, так как выигравший жребий Медведев, как всегда, выбрал прием.

23:05

Таким образом, счет личных встреч 10-7 в пользу Медведева.

23:00

Выиграл Медведев и следующие четыре поединка, в том числе два матча на Итоговых турнирах — на групповой стадии в 2020-м (6:3, 6:4) и 2021-м (6:3, 6:7, 7:6). Однако на Итоговом-2021 они встретились и в финале, и там уже сильнее оказался Александр — 6:4, 6:4. Ну и следующие пять матчей состоялись в текущем году. Четыре раза подряд они играли в 1/8 финала на «Мастерсах» — первые три встречи остались за Медведевым, а в Цинциннати победил Зверев (6:4, 5:7, 6:4). Ну и последняя дуэль была в полуфинале турнира в Пекине, она осталась за россиянином — 6:4, 6:3.

22:55

У Медведева со Зверевым богатая история встреч, ведь они играют друг с другом с 2016 года. Первые четыре матча выиграл немец, но, начиная с финала «Мастерса» в Шанхае в 2019 ситуация начала меняться в пользу Медведева. Там он разгромил Александра — 6:4, 6:1. Следующая встреча вновь осталась за Зверевым, но уже в 2020-м они сошлись в финале «Мастерса» в Париже, и там вновь победил Даниил — 5:7, 6:4, 6:1.

22:50

Сегодняшние соперники начали турнир в Турине удачно. Медведев очень уверенно разобрался с Андреем Рублевым — 6:4, 6:2. Но это было более-менее ожидаемо, а вот Зверев не был фаворитом, но переиграл вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса — 6:7(3), 6:3, 6:4. Сегодня Алькарас уже победил Рублева. Это значит, что Зверев в случае победы точно оформит выход в полуфинал, а Медведев окажется там на сто процентов, если победит в двух сетах.

22:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на матче второго тура Итогового турнира года АТР, в котором россиянин Даниил Медведев играет с Александром Зверевым из Германии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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