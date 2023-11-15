Шаг в плей-офф: Медведев играет со Зверевым на Итоговом турнире года. LIVE

23:00

Выиграл Медведев и следующие четыре поединка, в том числе два матча на Итоговых турнирах — на групповой стадии в 2020-м (6:3, 6:4) и 2021-м (6:3, 6:7, 7:6). Однако на Итоговом-2021 они встретились и в финале, и там уже сильнее оказался Александр — 6:4, 6:4. Ну и следующие пять матчей состоялись в текущем году. Четыре раза подряд они играли в 1/8 финала на «Мастерсах» — первые три встречи остались за Медведевым, а в Цинциннати победил Зверев (6:4, 5:7, 6:4). Ну и последняя дуэль была в полуфинале турнира в Пекине, она осталась за россиянином — 6:4, 6:3.