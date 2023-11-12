На пути к титулу: Павлович бьется с Аспиналлом. LIVE

Невероятно! И здесь всего полторы минуты понадобилось для нокаута — и какого! Оба бойца успели по очереди проявить борцовские навыки, но в какой-то момент, выйдя из гарда, Сен-Дени выбросил хай-кик, и Фревола не успел среагировать. Безоговорочная победа француза!
Следующий бой стартовал. Американец Мэтт Фревола вышел в октагон против француза Бенуа Сен-Дени.
Какая быстрая равзязка! Под недовольный гул трибун в Нью-Йорке Лопес нокаутирует Сабатини! Пэт, поднимаясь с настила, пропустил апперкот и боковой, после чего «поплыл». Бразилец прижал оппонента к сетке и нанес несколько ударов, после чего рефери остановил бой. На это Лопес потребовалось всего полторы минуты!
Отметим для начала, что в прелимах свой поединок провел еще один россиянин: в противостоянии Вячеслава Борщева с азербайджанцем Назимом Садыховым была зафиксирована ничья.