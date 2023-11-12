На пути к титулу: Павлович бьется с Аспиналлом. LIVE

06:23

Какая быстрая равзязка! Под недовольный гул трибун в Нью-Йорке Лопес нокаутирует Сабатини! Пэт, поднимаясь с настила, пропустил апперкот и боковой, после чего «поплыл». Бразилец прижал оппонента к сетке и нанес несколько ударов, после чего рефери остановил бой. На это Лопес потребовалось всего полторы минуты!