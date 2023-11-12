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Спорт

На пути к титулу: Павлович бьется с Аспиналлом. LIVE

Смешанные единоборства. UFC 295. Сергей Павлович (Россия) — Том Аспиналл (Великобритания). ОНЛАЙН

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Алексей Даничев/РИА Новости
Российский боец Сергей Павлович в соглавном событии турнира UFC 295 бьется за титул временного чемпиона UFC с британцем Томом Аспиналлом. «Газета.Ru» ведет трансляцию основного карда турнира.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
06:41

Невероятно! И здесь всего полторы минуты понадобилось для нокаута — и какого! Оба бойца успели по очереди проявить борцовские навыки, но в какой-то момент, выйдя из гарда, Сен-Дени выбросил хай-кик, и Фревола не успел среагировать. Безоговорочная победа француза!

06:40

Следующий бой стартовал. Американец Мэтт Фревола вышел в октагон против француза Бенуа Сен-Дени.

06:23

Какая быстрая равзязка! Под недовольный гул трибун в Нью-Йорке Лопес нокаутирует Сабатини! Пэт, поднимаясь с настила, пропустил апперкот и боковой, после чего «поплыл». Бразилец прижал оппонента к сетке и нанес несколько ударов, после чего рефери остановил бой. На это Лопес потребовалось всего полторы минуты!

06:21

Основной кард стартовал поединком бразильца Диего Лопеса и американца Пэта Сабатини.

06:19

Отметим для начала, что в прелимах свой поединок провел еще один россиянин: в противостоянии Вячеслава Борщева с азербайджанцем Назимом Садыховым была зафиксирована ничья.

06:15

Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств! «Газета.Ru» начинает трансляцию событий основного карда турнира UFC 295, в соглавном бое которого россиянин Сергей Павлович поборется за титул временного чемпиона промоушена в тяжелом весе с британцем Томом Аспиналлом.

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