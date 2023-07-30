Реванш спустя пять лет: Порье и Гэтжи бьются на UFC 291. LIVE

Третий раунд начался! Фергюсон рванул вперед и попытался зарядил хай-киком, но Грин схватил его за ногу и бросил на настил. Тем не менее наваливаться сверху он не стал и позволил Тони подняться.
Фергюсон неожиданно мощно попал! Грина немного повело, но тут раздалась сирена. Второй раунд завершился! Несмотря на последнее хорошее попадание, Фергюсон с треском его проиграл.
Фергюсон с трудом пытался отвечать и изредка попадал локтем. В конце концов Грин сам поднялся и отпустил соперника из захвата. Все лицо Эль Кукуя залито кровью, но он идет вперед чисто на характере.
Второй раунд начался! Силы уже будто оставили Фергюсона. Грин легко захватил контроль над ним в борьбе, уселся сверху и начал избивать его локтями. Толпа скандирует «Бобби! Бобби! Бобби!».
Первый раунд завершился! К концу темп поединка уже совсем замедлился — 39-летний Фергюсон и 36-летний соперник устали. Тем не менее Грин попадал гораздо точнее и явно забрал себе этот раунд.
Врач дает Фергюсону разрешение продолжить поединок — с глазом все в порядке. При этом у него течет кровь из носа — Грин разбил его в одном из предыдущих эпизодов.
Грин случайно совершил сильный тычок в глаз Фергюсону! Поединок поставлен на паузу. Врач вышел в октагон, чтобы осмотреть глаз Тони.
Тони жестко попал и завалил Грина на настил! Эль Кукую удалось потрясти соперника! Однако Бобби сумел подняться.
Фергюсону на данный момент очень сильно не хватает скорости и правильного тайминга. Он почти не попадает, зато пропускает с какой-то обидной легкостью.
Фергюсон резко наклонился, схватил соперника за талию, протащил его до сетки и прижал к ней! Однако сделать тейкдаун не удалось: Грин выбрался из захвата и восстановил дистанцию.
Бобби Грин ходит по октагону с опущенными руками — настолько уверен в своей реакции. И он действительно на первой минуте выглядит солиднее: уже успел достать Эль Кукуя ногой по корпусу, а также попал кулаком справа.
Этот поединок может стать последним в карьере яркого бойца Фергюсона: он идет на серии из пяти поражений. Сегодня ему нужна победа.
Грин тоже не блещет результатами: у его два поражения подряд. В поединке с этим соперника у Фергюсона хотя бы есть шансы сохранить место в UFC. Возможно, на это надеется руководство промоушена.
Физические показатели у бойцов почти одинаковые. Фергюсон явно превосходит Грина лишь в размахе рук — 191,34 см против 180,34 см. Вес — 70,29 кг у Тони против 70,52 кг у Грина соответственно, рост — 180,34 см против 177,8 см.
Статистика Фергюсона: 26 побед, 8 поражений.
Статистика Грина: 29 побед, 14 поражений, 1 ничья.
Далее нас ждет очень интересный бой в легком весе: знаменитый Тони Фергюсон против своего соотечественника Бобби Грина!
Холлэнд мощно попал коленом в живот сопернику в прыжке! Кьеса свалился на настил. Холлэнд тут же прижал его и вышел на удушающий, заставив сдаться! Оставалось еще 2:21 до конца первого раунда.
Очень легкая победа 30-летнего американца — 25-я карьера и седьмая — приемом. Поздравляем!
Кьеса проявил какие-то признаки жизни: схватил Холлэнда и попытался провести тейкдаун. Однако соперник удержался и развернулся, прижав самого Кьесу к сетке.
Кьесу уже начало немного болтать. Холлэнд не показал мастерские навыки борьбы и быстро отпустил его, иначе бой мог бы уже закончиться.
Бой начался! Холлэнд сразу начал осыпать Кьесу апперкотами и уже нанес серьезный урон! Ему удалось завалить соперника на настил. Все-таки двухлетний простой Кьесы сильно сказался на его уровне.
Итак, у нас начинаются бои главного карда! В октагон выходят бойцы полусреднего веса Майкс Кьеза и Кевин Холлэнд.