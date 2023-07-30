Реванш спустя пять лет: Порье и Гэтжи бьются на UFC 291. LIVE

05:33

Этот поединок может стать последним в карьере яркого бойца Фергюсона: он идет на серии из пяти поражений. Сегодня ему нужна победа.

Грин тоже не блещет результатами: у его два поражения подряд. В поединке с этим соперника у Фергюсона хотя бы есть шансы сохранить место в UFC. Возможно, на это надеется руководство промоушена.