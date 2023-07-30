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Спорт

Реванш спустя пять лет: Порье и Гэтжи бьются на UFC 291. LIVE

ММА. UFC 291. Дастин Порье — Джастин Гэтжи. ОНЛАЙН

На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 291 в главном бою сойдутся Дастин Порье и Джастин Гэтжи, которые проводят реванш спустя пять лет. В 2018 году победа досталась Порье. Сейчас на кону титул «Главного плохиша организации» (BMF), оспорить который разрешается только самым зрелищным бойцам. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главного карда турнира.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
05:55

Третий раунд начался! Фергюсон рванул вперед и попытался зарядил хай-киком, но Грин схватил его за ногу и бросил на настил. Тем не менее наваливаться сверху он не стал и позволил Тони подняться.

05:54

Фергюсон неожиданно мощно попал! Грина немного повело, но тут раздалась сирена. Второй раунд завершился! Несмотря на последнее хорошее попадание, Фергюсон с треском его проиграл.

05:54

Фергюсон идет вперед с опущенными руками и пропускает все больше.

05:53

Фергюсон с трудом пытался отвечать и изредка попадал локтем. В конце концов Грин сам поднялся и отпустил соперника из захвата. Все лицо Эль Кукуя залито кровью, но он идет вперед чисто на характере.

05:51

Грин уже долго сидит верхом на Фергюсоне и мощно попадает по голове то справа, то слева.

05:50

Второй раунд начался! Силы уже будто оставили Фергюсона. Грин легко захватил контроль над ним в борьбе, уселся сверху и начал избивать его локтями. Толпа скандирует «Бобби! Бобби! Бобби!».

05:49

Первый раунд завершился! К концу темп поединка уже совсем замедлился — 39-летний Фергюсон и 36-летний соперник устали. Тем не менее Грин попадал гораздо точнее и явно забрал себе этот раунд.

05:48

Грин совершил мощный удар ногой по корпусу — Фергюсон немного зашатался.

05:47

Бой возобновился!

05:46

Врач дает Фергюсону разрешение продолжить поединок — с глазом все в порядке. При этом у него течет кровь из носа — Грин разбил его в одном из предыдущих эпизодов.

05:45

Грин случайно совершил сильный тычок в глаз Фергюсону! Поединок поставлен на паузу. Врач вышел в октагон, чтобы осмотреть глаз Тони.

05:44

Тони жестко попал и завалил Грина на настил! Эль Кукую удалось потрясти соперника! Однако Бобби сумел подняться.

05:44

Фергюсон попал правым прямым! Грин может так доиграться со своими вечно опущенными руками.

05:43

Фергюсону на данный момент очень сильно не хватает скорости и правильного тайминга. Он почти не попадает, зато пропускает с какой-то обидной легкостью.

05:42

Фергюсон резко наклонился, схватил соперника за талию, протащил его до сетки и прижал к ней! Однако сделать тейкдаун не удалось: Грин выбрался из захвата и восстановил дистанцию.

05:41

Бобби Грин ходит по октагону с опущенными руками — настолько уверен в своей реакции. И он действительно на первой минуте выглядит солиднее: уже успел достать Эль Кукуя ногой по корпусу, а также попал кулаком справа.

05:40

Бой начался!

05:37

39-летний Фергюсон появляется в октагоне! Бобби Грин его уже встречает.

05:33

Этот поединок может стать последним в карьере яркого бойца Фергюсона: он идет на серии из пяти поражений. Сегодня ему нужна победа.

Грин тоже не блещет результатами: у его два поражения подряд. В поединке с этим соперника у Фергюсона хотя бы есть шансы сохранить место в UFC. Возможно, на это надеется руководство промоушена.

05:32

Физические показатели у бойцов почти одинаковые. Фергюсон явно превосходит Грина лишь в размахе рук — 191,34 см против 180,34 см. Вес — 70,29 кг у Тони против 70,52 кг у Грина соответственно, рост — 180,34 см против 177,8 см.

05:31

Статистика Фергюсона: 26 побед, 8 поражений.

Статистика Грина: 29 побед, 14 поражений, 1 ничья.

05:29

Далее нас ждет очень интересный бой в легком весе: знаменитый Тони Фергюсон против своего соотечественника Бобби Грина!

05:23

Холлэнд мощно попал коленом в живот сопернику в прыжке! Кьеса свалился на настил. Холлэнд тут же прижал его и вышел на удушающий, заставив сдаться! Оставалось еще 2:21 до конца первого раунда.

Очень легкая победа 30-летнего американца — 25-я карьера и седьмая — приемом. Поздравляем!

05:23

Кьеса проявил какие-то признаки жизни: схватил Холлэнда и попытался провести тейкдаун. Однако соперник удержался и развернулся, прижав самого Кьесу к сетке.

05:22

Кьесу уже начало немного болтать. Холлэнд не показал мастерские навыки борьбы и быстро отпустил его, иначе бой мог бы уже закончиться.

05:21

Бой начался! Холлэнд сразу начал осыпать Кьесу апперкотами и уже нанес серьезный урон! Ему удалось завалить соперника на настил. Все-таки двухлетний простой Кьесы сильно сказался на его уровне.

05:15

Итак, у нас начинаются бои главного карда! В октагон выходят бойцы полусреднего веса Майкс Кьеза и Кевин Холлэнд.

05:00

Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств! «Газета.Ru» проводит текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 291, где в главном бое вечера сойдутся Дастин Порье и Джастин Гэтжи.

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