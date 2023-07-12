Поход за трофеем: Медведев играет с американцем Юбэнксом на Уимблдоне. LIVE

16:50

Даниил Медведев занимает третье место в мировом рейтинге и на этом турнире считается одним из главных фаворитов. При этом ранее он в четвертьфинале Уимблдона еще никогда не был. Американец Кристофер Юбенкс является 43-й ракеткой мира и на этом турнире выглядит открытием наравне с уже вылетевшим накануне в своем четвертьфинале Русланом Сафиуллиным.