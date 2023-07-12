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Спорт

Поход за трофеем: Медведев играет с американцем Юбэнксом на Уимблдоне. LIVE

Теннис. Уимблдон. Четвертьфинал. Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс. ОНЛАЙН

Российский теннисист Даниил Медведев, впервые в карьере вышедший в четвертьфинал Уимблдона, играет с представителем США Кристофером Юбэнксом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:10

Опять нет первой подачи. И второй тоже нет! 2:1 — Медведев повел с брейком. Две подряд двойные ошибки сделал соперник.

17:09

Двойная ошибка — 30:40, брейк-пойнт!

17:08

Шикарно оборонялся Даниил после второй подачи Юбенкса, но, попытавшись атаковать с форхенда, пробил в сетку — 30:30.

17:08

Мягко принимает Медведев, а Юбенкс в ответ атакует с форхенда за пределы корта — 15:30.

17:07

Эйс по центру в линию — 15:15.

17:07

Не очень удачный розыгрыш в исполнении Юбенкса — 0:15.

17:06

Эйсом завершает гейм Даниил — 1:1.

17:06

Принимает сложную подачу Юбенкс, но Медведев входит в корт и забивает с лета — 40:0.

17:05

Эйс — 30:0.

17:05

Отличная уходящая подача — 15:0.

17:04

Даже в розыгрыше со второй подачи Медведев оказывается в обороне, а после своего кросса справа Кристофер забивает следующим ударом смэш в открытую часть корта — 0:1.

17:03

Медведеву удалось завязать первый долгий розыгрыш, и он закончился аутом Юбенкса с форхенда по длине — 40:15.

17:03

Эйс — 40:0.

17:02

Пулеметная подача и два пулеметных удара в атаке с форхенда. Второй Даниил вернуть уже не может — 30:0.

17:02

Серв энд воллей от американца, Даниил пытается обвести с приема, но не попадает по длине — 15:0.

17:01

Сейчас матч начнется.

16:59

Матч начнется с подачи Юбенкса.

16:57

Разминаются уже теннисисты. Матч ожидается очень сложный. Юбенкс в отличной форме, чему подтверждением его победа над Стефаносом Циципасом в предыдущем раунде. Ну на счету американца всего девять побед подряд.

16:55

Соперники встречались лишь однажды, хотя и ровесники — им по 27 лет. В этом году в четвертьфинале «Мастерса» в Майами на харде Медведев переиграл оппонента — 6:3, 7:5.

16:50

Даниил Медведев занимает третье место в мировом рейтинге и на этом турнире считается одним из главных фаворитов. При этом ранее он в четвертьфинале Уимблдона еще никогда не был. Американец Кристофер Юбенкс является 43-й ракеткой мира и на этом турнире выглядит открытием наравне с уже вылетевшим накануне в своем четвертьфинале Русланом Сафиуллиным.

16:45

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча четвертьфинала Уимблдона, в котором российский теннисист Даниил Медведев сражается с американцем Кристофером Юбэнксом.

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