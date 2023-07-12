Поход за трофеем: Медведев играет с американцем Юбэнксом на Уимблдоне. LIVE

Опять нет первой подачи. И второй тоже нет! 2:1 — Медведев повел с брейком. Две подряд двойные ошибки сделал соперник.
Шикарно оборонялся Даниил после второй подачи Юбенкса, но, попытавшись атаковать с форхенда, пробил в сетку — 30:30.
Даже в розыгрыше со второй подачи Медведев оказывается в обороне, а после своего кросса справа Кристофер забивает следующим ударом смэш в открытую часть корта — 0:1.
Медведеву удалось завязать первый долгий розыгрыш, и он закончился аутом Юбенкса с форхенда по длине — 40:15.
Пулеметная подача и два пулеметных удара в атаке с форхенда. Второй Даниил вернуть уже не может — 30:0.
Серв энд воллей от американца, Даниил пытается обвести с приема, но не попадает по длине — 15:0.
Разминаются уже теннисисты. Матч ожидается очень сложный. Юбенкс в отличной форме, чему подтверждением его победа над Стефаносом Циципасом в предыдущем раунде. Ну на счету американца всего девять побед подряд.
Соперники встречались лишь однажды, хотя и ровесники — им по 27 лет. В этом году в четвертьфинале «Мастерса» в Майами на харде Медведев переиграл оппонента — 6:3, 7:5.
Даниил Медведев занимает третье место в мировом рейтинге и на этом турнире считается одним из главных фаворитов. При этом ранее он в четвертьфинале Уимблдона еще никогда не был. Американец Кристофер Юбенкс является 43-й ракеткой мира и на этом турнире выглядит открытием наравне с уже вылетевшим накануне в своем четвертьфинале Русланом Сафиуллиным.