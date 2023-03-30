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Спорт

На пути к очередному финалу: Медведев играет против Юбэнкса. LIVE

Теннис. Майами. «Мастерс». 1/4 финала. Даниил Медведев играет с Адрианом Юбэнксом. ОНЛАЙН

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Amr Alfiky/Reuters
В матче 1/4 финала турнира в Майми россиянин Даниил Медведев играет против американца Адриана Юбэнкса. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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21:00

Возвращаются теннисисты на корт! Скоро игра продолжится. Сначала будет разминка, а потом Медведев выйдет на подачу при счете 3:2 в пользу соперника в первом сете.

20:57

Пока игра еще не возобновляется, хотя, кажется, что дождик подошел к концу.

20:40

Начался дождик в Майами, и арбитр принял решение отложить продолжение матча. Будем ждать и держать вас в курсе.

20:36

Но в свою пользу подачей завершает гейм Юбэнкс — 3:2.

20:36

Выбивает в угол подачей из корта Медведева американец, а сам бьет с лета в другой угол и... не попадает — 40:30.

20:35

Двойная ошибка — 40:15.

20:34

Пытался Медведев из обороны обвести вышедшего вперед соперника, но не перебросил сетку — 40:0.

20:34

Эйс — 30:0.

220:34

Прием в аут по длине у Медведева — 15:0.

20:33

Аут по длине с приема — 2:2.

20:33

Прием в сетку — больше.

20:33

Медведев ошибается — ровно.

20:32

А вот тут вторым ударом после подачи Даниил заставляет соперника пробить в аут — больше.

20:32

И снова Крис не принимает подачу — ровно.

20:31

Опять завязывается розыгрыш, в котором россиянин пробивает в сетку — меньше, очередной брейк-пойнт.

20:31

Прием в сетку — ровно.

20:31

Не попадает Даниил после приема соперника — меньше, брейк-пойнт.

20:31

Нет приема в корт — ровно.

20:30

Опять под самую заднюю линию в ноги Медведеву принимает Юбэнкс вторую подачу, а Даниил выгребает в аут по длине — меньше, брейк-пойнт.

20:30

Эйс по центру корта — ровно.

20:29

Очень агрессивный прием Юбэнкса после второй подачи, и аут у Медведева по длине — меньше, брейк-пойнт опять.

20:29

Шикарно вторым мячом подает Даниил, отыгрываясь — ровно.

20:28

Опять двойная ошибка — меньше, первый брейк-пойнт Юбэнкса.

20:18

Опять после неудобного удара американца отправляет Даниил мяч в аут. На этот раз по ширине — ровно.

20:28

Принимает агрессивно Юбэнкс, а Даниил не перебивает сетку — 40:40.

20:27

Двойная ошибка — 40:30.

20:27

Очко с подачи — 40:15.

20:26

Классно атаковал Юбэнкс, создал себе позицию под виннерс с форхенда, но на сантиметры промахнулся в угол — 30:15.

20:26

Очко с подачи — 15:15.

20:25

Юбэнкс глубоко принял, и Медведев не справился с ответом — 0:15.

20:23

Задавил американец атаками, и Медведев все же пробил в аут по длине — 2:1.

20:22

Юбэнкс выскочил к сетке и завершал ударом с лета, но не смог поднять мяч так, чтобы он перелетел на сторону Даниила — 40:30.

20:21

Кроссом принял Медведев, а Кристофер не справился с ответом, пробив в сетку — 40:15.

20:21

Косой эйс — 40:0.

20:20

Хорошая подача американца — 30:0.

20:20

Забирает первый розыгрыш на своей подаче Юбэнкс — 15:0.

20:19

Завязал Юбэнкс борьбу в розыгрыше и давил, но Медведев из обороны ударил так, что американец не справился — 1:1.

20:18

Отменная подача — больше.

20:18

Забивает на противоходе с хафкорта после короткого приема соперника россиянин — больше.

20:17

Двойная ошибка еще раз — ровно.

20:17

Подачей берет очко Даниил — больше.

20:17

Двойная ошибка — 40:40.

20:16

Аут у Медведева в розыгрыше — 40:30.

20:16

Очко с подачи — 40:15.

20:15

Быстро ошибается Юбэнкс — 30:15.

20:15

Подача Медведева и завершение вторым ударом в свободную часть корта с хавкорта — 15:15.

20:14

Не прошла у Медведева первая, а после приема американцем второй, Даниил с хафкорта выгреб мяч в аут по длине — 0:15.

20:13

Не принимает Медведев — 1:0.

20:13

Завязался первый розыгрыш со второй подачи Кристофера, и он сам его и выиграл — 40:0.

20:12

Очко с подачи — 30:0.

20:12

Юбэнкс, подав, сразу же выбежал к сетке и отправил мяч с лета в свободную часть корта — 15:0.

20:09

Первым подавать будет американец.

20:05

Матч начнется примерно в 20.10 мск.

20:00

Нынешние пятая и 119-я ракетки мира еще никогда не встречались. Это будет их первый матч.

19:55

Даниил Медведев посеян в Майами под четвертым номером, в то время как Юбэнкс добрался до четвертьфинала, начав соревнования с квалификации! Фаворит, конечно, очевиден. Но американец даст бой.

19:50

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 1/4 финала турнира в Майами между Даниилом Медведевым и Адрианом Юбэнксом.

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