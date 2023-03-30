На пути к очередному финалу: Медведев играет против Юбэнкса. LIVE

Возвращаются теннисисты на корт! Скоро игра продолжится. Сначала будет разминка, а потом Медведев выйдет на подачу при счете 3:2 в пользу соперника в первом сете.
Начался дождик в Майами, и арбитр принял решение отложить продолжение матча. Будем ждать и держать вас в курсе.
Выбивает в угол подачей из корта Медведева американец, а сам бьет с лета в другой угол и... не попадает — 40:30.
Пытался Медведев из обороны обвести вышедшего вперед соперника, но не перебросил сетку — 40:0.
Опять завязывается розыгрыш, в котором россиянин пробивает в сетку — меньше, очередной брейк-пойнт.
Опять под самую заднюю линию в ноги Медведеву принимает Юбэнкс вторую подачу, а Даниил выгребает в аут по длине — меньше, брейк-пойнт.
Очень агрессивный прием Юбэнкса после второй подачи, и аут у Медведева по длине — меньше, брейк-пойнт опять.
Опять после неудобного удара американца отправляет Даниил мяч в аут. На этот раз по ширине — ровно.
Классно атаковал Юбэнкс, создал себе позицию под виннерс с форхенда, но на сантиметры промахнулся в угол — 30:15.
Юбэнкс выскочил к сетке и завершал ударом с лета, но не смог поднять мяч так, чтобы он перелетел на сторону Даниила — 40:30.
Завязал Юбэнкс борьбу в розыгрыше и давил, но Медведев из обороны ударил так, что американец не справился — 1:1.
Не прошла у Медведева первая, а после приема американцем второй, Даниил с хафкорта выгреб мяч в аут по длине — 0:15.
Даниил Медведев посеян в Майами под четвертым номером, в то время как Юбэнкс добрался до четвертьфинала, начав соревнования с квалификации! Фаворит, конечно, очевиден. Но американец даст бой.