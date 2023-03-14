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Спорт

Продлить серию побед: Медведев сражается со Зверевым в Индиан-Уэллс. LIVE

Теннис. Индиан-Уэллс. «Мастерс». 1/8. Даниил Медведев — Александр Зверев. ОНЛАЙН

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Hannah Mckay/Reuters
В матче 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс россиянин Даниил Медведев сражается с Александром Зверевым из Германии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
21:20

Затяжной розыгрыш на подаче Зверева, и в итоге аут у Медведева по длине — 15:0.

21:19

Очко с подачи — 1:1.

21:19

В сетку играет россиянин после приема соперника — 40:15.

21:18

Медведев атакует, выходит к сетке и аккуратным ударом с лета укорачивает мяч — 40:0.

21:17

Вторая подача Даниила приводит к розыгрышу, который россиянин свел к обмену диагональными резанными ударами. Ошибается Зверев по ширине — 30:0.

21:17

Атакует Медведев с первой подачи и легко забирает очко — 15:0.

21:16

За Зверевым остается первый в матче гейм — 0:1.

21:15

Отлично подает Александр — 40:15.

21:14

Первое в матче выигранное Медведевым очко — 30:15.

21:14

Еще мяч за Зверевым — 30:0.

21:13

Зверев начинает свою подачу с выигранного очка — 15:0.

21:10

Александр Зверев будет подавать первым.

21:05

Появились на корте теннисисты, сейчас начнут разминку.

21:00

Матч начнется примерно в 21.10 мск.

20:55

По личным встречам у соперников равенство: 6-6. Поначалу Зверев был очень неудобным соперником для Даниила и выиграл у него первые четыре их матча. Россиянин прервал серию сразу в финале «Мастерса» в Шанхае в 2019 году, потом Александр взял еще один матч, но дальше пять раз подряд сильнее был Медведев. Эта серия включила в себя победы в финале и полуфинале «Мастерса» в Париже в 2020-м и 2021-м. Последняя победа россиянина случилась в группе на Итоговом турнире года АТР-2021. Но Зверев смог взять реванш там же в финале. И с тех пор соперники не встречались.

20:50

Медведев посеян в Индиан-Уэллс под пятым номером, Зверев — под 12-м. При этом россиянин на данный момент является шестой ракеткой мира, а его соперник — 14-й. Кроме того, Даниил имеет 16-матчевую победную серию, забрав попутно три титула на турнирах АТР подряд. В такой форме россиянин не был очень давно.

20:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на матче 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс, в котором россиянин Даниил Медведев сразится с Александром Зверевым из Германии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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