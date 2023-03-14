Продлить серию побед: Медведев сражается со Зверевым в Индиан-Уэллс. LIVE

20:55

По личным встречам у соперников равенство: 6-6. Поначалу Зверев был очень неудобным соперником для Даниила и выиграл у него первые четыре их матча. Россиянин прервал серию сразу в финале «Мастерса» в Шанхае в 2019 году, потом Александр взял еще один матч, но дальше пять раз подряд сильнее был Медведев. Эта серия включила в себя победы в финале и полуфинале «Мастерса» в Париже в 2020-м и 2021-м. Последняя победа россиянина случилась в группе на Итоговом турнире года АТР-2021. Но Зверев смог взять реванш там же в финале. И с тех пор соперники не встречались.