Продлить серию побед: Медведев сражается со Зверевым в Индиан-Уэллс. LIVE

Вторая подача Даниила приводит к розыгрышу, который россиянин свел к обмену диагональными резанными ударами. Ошибается Зверев по ширине — 30:0.
По личным встречам у соперников равенство: 6-6. Поначалу Зверев был очень неудобным соперником для Даниила и выиграл у него первые четыре их матча. Россиянин прервал серию сразу в финале «Мастерса» в Шанхае в 2019 году, потом Александр взял еще один матч, но дальше пять раз подряд сильнее был Медведев. Эта серия включила в себя победы в финале и полуфинале «Мастерса» в Париже в 2020-м и 2021-м. Последняя победа россиянина случилась в группе на Итоговом турнире года АТР-2021. Но Зверев смог взять реванш там же в финале. И с тех пор соперники не встречались.
Медведев посеян в Индиан-Уэллс под пятым номером, Зверев — под 12-м. При этом россиянин на данный момент является шестой ракеткой мира, а его соперник — 14-й. Кроме того, Даниил имеет 16-матчевую победную серию, забрав попутно три титула на турнирах АТР подряд. В такой форме россиянин не был очень давно.