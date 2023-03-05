Борьба за победу в финале Гран-при России: мужчины показывают произволую программу. LIVE

Получил Даниелян за произвольную программу 163,09 балла. Обший баоо 251,41. Он пока на третьем месте.
Выполнил Даниелян четверной сальхов + двойной аксель без ошибок, потом сделал двойной сальхов. Тройной аксель выполнен без помарок. Тройной флип с помаркой был исполнен. Тройной аксель + ойлер + тройной сальхов сделан чисто, Чисто сделан тройной лутц + тройной тулуп. Тройной ритбергер без ошибок. Ждем оценок.
Четверной лутц + тройной тулуп выполнен отлично. Тройной лутц — без помарок. Тройной аксель сделан очень хорошо. Тройной ритбергер — тоже без ошибок. Недокрутил двойной лутц. Тройной аксель + двойной аксель был без ошибок исполнен. Двойной сальхов сделан на уровне. Ждем оценок.
Хорошо выполнил Ерохов четверной сальхов. А вот четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов с помаркой, коснулся он рукой льда, а потом упал с тройного акселя. Упал Ерохов и с четверного тулупа. Падение было и с тройного лутца. Тройной флип + ойлер + тройной сальхов — без ошибок. Тройной флип — классно выполнен. Ждем оценок, но они будут не слишком высокими.
За произвольную программу программу Алиев получил 195,90. Общий балл — 274,74. Он уверенно выходит в лидеры.
Четверной тулуп выполнил Алиев очень круто. Четверной сальхов — очень сильно. Четверной тулуп + тройной тулуп — на высоком уровне. Тройной аксель выполнен без помарок. Тройной лутц + ойлер + тройной сальхов выполнен хорошо. Тройной лутц + двойной аксель — без помарок. Тройной ритбергер исполнен на добротном уровне. Отличное выступление. Зал аплодирует стоя. Ждем оценок Алиева.
Упал Ветлугин с четверного тулупа. А потом упал с тройного акселя. Чисто выполнил четверной тулуп + двойной тулуп. Тройной тулуп выполнен чисто. Четверной лутц + тройной ритбергер — чисто. Тройной флип — очень хорошо. Тройной лутц + двойной аксель сделан очень хорошо. Ждем оценок.
Сейчас выйдут на разминку Матвей Ветлугин, Дмитрий Алиев, Алексей Ерохов, Александр Самарин, Артур Даниелян и Андрей Мозалев.
После короткой программы лидирует Марк Кондратюк (102,68). Второе место занимает Пётр Гуменник (99,69). Замыкает тройку Макар Игнатов (99,09).