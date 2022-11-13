Ответить за старые обиды: Адесанья бьется с Перейрой на UFC 281. LIVE

6:33

Дважды Хукер хорошо попал в начале второго раунда, затем пробил левым боковым. В стойке было полное преимущество Хукера, а Пуэллес старался перевести в партер, забрав ногу. Начали зрители свистеть Пуэллесу из-за того, что тот стремился упасть, чтобы затащить оппонента в борьбу. После одного из ударов Пуэллес упал, а рефери остановил поединок. Хукер одержал победу. Стоит отметить, что ногой точно в печень Пуэллесу попал Хукер.