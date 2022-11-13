Ответить за старые обиды: Адесанья бьется с Перейрой на UFC 281. LIVE

Дважды Хукер хорошо попал в начале второго раунда, затем пробил левым боковым. В стойке было полное преимущество Хукера, а Пуэллес старался перевести в партер, забрав ногу. Начали зрители свистеть Пуэллесу из-за того, что тот стремился упасть, чтобы затащить оппонента в борьбу. После одного из ударов Пуэллес упал, а рефери остановил поединок. Хукер одержал победу. Стоит отметить, что ногой точно в печень Пуэллесу попал Хукер.
Хукер начал поединок с попытки пробить хай-кик, но толком не попал. Выбрасывал Хукер удары, но они не были особо акцентированы. Пуэллес же выбрал выжидающую тактику. А затем Пуэллес забрал ногу Хукера, но тот вырвался. Пытался Пуэллес выйти на «рычаг колена», Кукер же пытался вырвать ногу. Представителю Новой Зеландии удалось встать. На этом закончился первый раунд.
А вот и расписание основного карда: Исраэль Адесанья – Алекс Перейра Карла Эспарза – Вейли Жанг Дастин Порье – Майкл Чендлер Фрэнки Эдгар – Крис Гутиеррез Дэн Хукер – Клаудио Пуэллес
Нас ждет пять поединков, главным из которых станет поединок между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.