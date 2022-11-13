Спорт

Ответить за старые обиды: Адесанья бьется с Перейрой на UFC 281. LIVE

Смешанные единоборства. Турнир UFC 281 в Нью-Йорке, США. Исраэль Адесанья — Алекс Перейра. ОНЛАЙН

В Нью-Йорке проходит номерной турнир Абсолютного борцовского чемпионата — UFC 281. Главным событием вечера станет титульный бой в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой. Адесанья дважды проигрывал Перейре в кикбоксинге, теперь у него есть шанс ответить в смешанных единоборствах. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий основного карда.
Трансляция
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6:33

Дважды Хукер хорошо попал в начале второго раунда, затем пробил левым боковым. В стойке было полное преимущество Хукера, а Пуэллес старался перевести в партер, забрав ногу. Начали зрители свистеть Пуэллесу из-за того, что тот стремился упасть, чтобы затащить оппонента в борьбу. После одного из ударов Пуэллес упал, а рефери остановил поединок. Хукер одержал победу. Стоит отметить, что ногой точно в печень Пуэллесу попал Хукер.

6:28

Хукер начал поединок с попытки пробить хай-кик, но толком не попал. Выбрасывал Хукер удары, но они не были особо акцентированы. Пуэллес же выбрал выжидающую тактику. А затем Пуэллес забрал ногу Хукера, но тот вырвался. Пытался Пуэллес выйти на «рычаг колена», Кукер же пытался вырвать ногу. Представителю Новой Зеландии удалось встать. На этом закончился первый раунд.

6:23

Начался поединок!

6:15

Хукер и Пуэллес уже готовы выйти в октагон.

6:07

А вот и расписание основного карда: Исраэль Адесанья – Алекс Перейра Карла Эспарза – Вейли Жанг Дастин Порье – Майкл Чендлер Фрэнки Эдгар – Крис Гутиеррез Дэн Хукер – Клаудио Пуэллес

6:05

Нас ждет пять поединков, главным из которых станет поединок между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.

6:00

Здравствуйте, уважаемые любители единоборств! «Газета.Ru» ведет трансляцию основного карда турнира UFC 281, где в главном бое вечера сойдутся Исраэль Адесанья и Алекс Перейра.

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