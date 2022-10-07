Не отдать ни сета: Медведев в Астане борется с Баутистой-Агутом. LIVE

Чуть небрежно подошел к розыгрышу Даниил, и теннис этого не простил. Даже трос не пустил мяч на сторону Баутиста-Агута — 15:30.
Атаковал испанец со второй подачи Даниила, вышел в хафкорт, но россиянин просто гениально обвел с бэкхенда — 15:0.
В долгом розыгрыше после обмена диагональными бэкхендами Роберто попробовал перевести по линии и не попал — 0:4.
Долгий обмен диагональными бэкхендами, потом игра перевелась на другие удары, соперники разнообразили действия, но ошибся в итоге испанец — 15:40, двойной брейк-пойнт!
Со второго мяча Медведев все равно оказался в атаке, и оппонент в итоге пробил в сетку — 15:0.
Вроде хороший розыгрыш провел Баутиста-Агут, но перед классным укороченным он чуть-чуть не попал в корт — 0:40, тройной брейк-пойнт.
Очень легко первая партия осталась за россиянином. Словно перезагрузился Медведев, много обостряет сам, и это работает.
Пошел розыгрыш, и как только Медведев обострил, испанец не уложил мяч в корт — 1:6. Первый сет за Медведевым.
Медведев выходит к сетке, пытается его обвести соперник, но не попадает — 0:3, с двумя брейками повел россиянин.
Идет с подачи к сетке испанец и забирает очко смэшем, но Медведев тут же отыгрывается — ровно.
И в хорошем розыгрыше Медведев выжимает ошибку соперника — 0:1, сразу с брейком повел россиянин.