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Спорт

«Абсолютный провал!» Хэмилтон взбесился после издевательского обгона Ферстаппена и проиграл гонку

Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов и одержал 30-ю победу в «Формуле-1»

В Нидерландах завершился Гран-при «Формулы-1». Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен за десять кругов до конца очень легко обогнал Льюиса Хэмилтона, чья команда допустила ошибку на пит-стопе и дала ему «медиум» вместо более быстрого «софта». После этого обгона пилот «Мерседес» нецензурно выругался и назвал это «абсолютным провалом». В итоге Ферстаппен победил, а Хэмилтон не попал даже на подиум. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Автообновление
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17:43

Весь стадион — оранжевый в честь победы Ферстаппена!

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17:43

Рассел — второй, Леклер — третий, Хэмилтон — четвертый, Перес — пятый, Алонсо — шестой, Норрис — седьмой, Сайнс из-за пятисекундного штрафа — восьмой, Окон — девятый, Стролл — десятый.

17:42

Голландские болельщики радостно аплодируют и встречают криками своего пилота — Макса Ферстаппена! Поздравляем его с 30-й победой в «Формуле-1»! На трибунах зажигаются оранжевые файеры.

17:40

Последний круг!

17:38

За два круга до конца Ферстаппен увеличил свое преимущество над Расселом до четырех с лишним секунд.

17:37

Сайнсу дали пятисекундный штраф за небезопасное возвращение на фаст-лейн после пит-стопа — он преградил путь Алонсо, который чуть не влетел в него сзади. Так можно и из топ-10 вылететь по итогам гонки.

17:36

После 68 кругов Ферстаппен — первый, Рассель — второй (+3,729 секунды), Леклер — третий (+4,457), Хэмилтон — четвертый (1,584).

17:34

После 66 кругов ситуация выглядит так:

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17:33

Леклер обогнал Хэмилтона! Теперь Шарль — третий, а британец — четвертый! Хэмилтон выражает недовольство тем, что «Мерседес» принял решение оставить его на «медиуме», а не дать ему самый быстрый «софт».

17:32

После 65 кругов Ферстаппен лидирует, Рассел — второй (+3,051), Хэмилтон — третий (+1,828), Леклер — четвертый (+0,584).

17:32

Рассел легко обогнал Хэмилтона! И уже оторвался от него на 1,6 секунды.

17:30

Два «Мерседеса» чуть было не столкнулись! Рассел чуть не въехал в заднюю часть болида Хэмилтона.

«Не могу поверить в то, что происходит!» — возмущается Льюис действиями своего напарника. Британец просто в бешенстве.

17:29

Хэмилтон назвал «огромнейшим провалом» то, как его обогнал Ферстаппен.

17:29

1:13,682 — это быстрейший круг у Ферстаппена!

17:28

За десять кругов до конца Ферстаппен лидирует, Хэмилтон — второй (+1,807 секунды), Рассел — третий (+2,351).

17:26

Произошел рестарт гонки!

Ферстаппен сразу атаковал Хэмилтона и вернул себе лидерство в пелотоне! Сайнс так же быстро обошел Переса и поднялся напятую строчку.

17:24

Хэмилтон говорит по радиосвязи, что сдержать ребят позади будет очень трудно. На данный момент он лидер, но едет на «медиуме», а вот у его преследователей — «софт».

17:22

Хэмилтон и Перес теперь на новом «медиуме», а Ферстапен, Расссел, Леклер и Сайнс — на «софте».

17:20

Хэмилтон, Рассел, Леклер и Перес тоже обновили шины!

17:19

Боттас сообщил по радиосвязи, что у него возникли с мотором, поэтому он вынужден прервать свою гонку.

17:19

Ферстаппен вернулся на трассу третьим после пит-стопа.

17:17

Ферстаппен опять заехал в боксы, воспользовавшись паузой из-за желтых флагов! Он надел «софт» — самые мягкие и быстрые шины!

17:17

Сайнс обогнал Окона, и появились желтые флаги! Непонятно, заставят ли испанца возвращать позицию, ведь он должен был затормозить? Сайнсу кажется, что он успел обогнать соперника до того, как появились желтые флаги.

Однако пилота «Феррари» все-таки заставили отдать позицию Окону.

17:16

Боттас сошел с трассы! И у нас опять желтые флаги — виртуальный автомобиль безопасности.

17:14

Хэмилтон почти на секунду сократил отставание от лидирующего Ферстаппена — до 11,677 секунды.

17:12

Рассел выдал самый быстрый круг — 1:13,947 секунды.

17:11

Инженеры говорят Хэмилтону: «Все в порядке. Можно догонять и атаковать Ферстаппена».

17:10

После 50 кругов из 72-х Ферстаппен лидирует, Хэмилтон — второй (+12,596), Рассел — третий (+3,092), Леклер — четвертый (+5,218), Перес — пятый (+6,784).

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17:08

Режим виртуальной машины безопасности выключен.

17:07

Хэмилтон переобулся на «медиум», а Ферстаппен выбрал более жесткий «хард». Однако у нидерландца есть некоторое преимущество по времени.

17:06

Хэмилтон и Рассел тоже обновили шины!

17:06

Ферстаппен заехал в боксы и обновил шины, пока действует режим машины безопасности!

17:04

Объявлен режим виртуальной машины безопасности! Стюарды стараются как можно скорее убрать «Альфа Таури» Цуноды. Два «Мерседеса» тем временем надеются, что смогут в этот момент сделать пит-стоп, не потеряв позиций, и взять два первых места.

17:03

Цунода сделал пит-стоп. Механики поправили ему ремни безопасности, что-то подкрутили внутри машины.

«Что-то не в порядке», — все равно утверждает японец.

В итоге он все-таки съехал с трассы и не стал продолжать гонку.

17:02

Леклер заехал в боксы и получил свежий «хард». Он вернулся на трассу четвертым (+35,569 секунды от Рассела, который идет третьим).

17:00

Инженеры заявляют Цуноде, что с его шинами на самом деле все в порядке. Выходит, что он зря остановился и сорвал себе гонку?! Пилот «Альфа Таури» вернулся на трассу.

17:00

Цуноде не закрепили шины нужным образом! Он остановился в стороне от трассы. Надежды на хорошую гонку потеряны.

17:00

Перес на обновленном «харде» проехал самый быстрый круг. Впрочем, это лишь доказывает, что жесткая резина очень хорошо работает на трассе в Нидерландах.

16:59

Рассел и Хэмилтон едут на своем новом «харде» быстрее всех в пелотоне и выдают самые быстрые сектора! Инженеры «Феррари» по радиосвязи признаются, что жесткая резина едет гораздо быстрее, чем они ожидали.

16:57

Ферстаппен говорит своим инженерам, что ему не нравится вариант с тем, чтобы обновлять свой «медиум» на такие же шины.

16:56

Перес сделал пит-стоп во второй раз, переобулся на «хард» и вернулся на трассу седьмым.

16:55

Ферстаппен признается, что ему не очень нравится работа его шин, которые порядком износились. Инженеры теперь будут размышлять, надо ли делать пит-стоп сейчас и надевать «хард», потому что впереди еще 32 круга, или подождать еще кругов 7-8 и потом переобуться на более быстрые шины.

16:54

Рассел за счет DRS обогнал Переса и поднялся на четвертое место! Теперь два «Мерседеса» рядом — Хэмилтон держится третьим. Между ними — 3,349 секунды.

Шины Переса сильно износились за гонку — особенно после изматывающей борьбы с Хэмилтоном.

16:52

Хэмилтон со второй попытки все-таки обогнал Переса! Обошел по внешней стороне благодаря более свежим шинам. Правда, потом чуть не уперся в болид Феттеля, но все обошлось.

Теперь Хэмилтон — третий, и он проигрывает Леклеру, который идет вторым, 10,286 секунды. Ферстаппен по-прежнему первый с большим преимуществом над Леклером (+9,566);

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16:50

Хэмилтон почти догнал Переса! Между ними всего 0,264 секунды.

Хэмилтон пошел в атаку, но Перес грамотно притормозил и защитил свою позицию, не дал обойти себя по внешней стороне!

16:49

Инженеры заявили Леклеру по радио: «Мы не думаем, что можем реализовать план С». Очевидно, у «Феррари» что-то идет не так. «Мерседес» с одним пит-стопом за гонку их перехитрил.

16:48

Хэмилтон выдал лучший круг — 1:15,472 секунды.

16:46

После 33 кругов Ферстаппен лидирует, обгоняя на 7,970 секунды Леклера, который идет вторым. Перес — третий (+7,693), Хэмилтон — четвертый (+2,488), Рассел — пятый (+6,415).

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16:45

После пит-стопа Рассел вернулся на трассу пятым с отставанием 6,929 секунды от лидирующего Ферстаппена.

16:44

Рассел заехал на пит-стоп! Потратил 2,8 секунды и, как и Хэмилтон, заменил «медиум» на «хард». Теперь уже очевидно, что «Мерседес» хочет ограничиться одним пит-стопом за гонку.

16:42

Хэмилтон остановился в боксах на 2,6 секунды — заменил свой «медиум» на «хард» после 30 кругов. Видимо, он действительно больше не собирается тратить время на пит-стопы.

Хэмилтон вернулся на трассу пятым — отстает от лидирующего Ферстаппена на 5, 451 секунды.

16:41

После 28 кругов ситуация выглядит так: Ферстаппен вклинился между двумя «Мерседесами».

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16:39

Ферстаппен уверенно обогнал Рассела — обошел по внешней стороне! Трибуны радостно вскричали — гонка проходит на родине нидерладца.

Теперь Ферстаппен идет вторым и отстает от Хэмилтона только на 2,558 секунды. Рассел уже начал проигрывать нидерландцу больше секунды.

16:38

Инженеру говорят Расселу, что все идет по плану. «Мерседес» все устраивает.

16:37

Инженеры сообщили Леклеру, что Хэмилтон, кажется, планирует потратить время лишь на один пит-стоп. А значит, нужно сейчас догонять и обходить их, чтобы создать какой-то задел. И, возможно, скоро стоит перейти на жесткий комплект резины.

16:36

После 24 кругов Хэмилтон и Рассел возглавляют пелотон.

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16:35

Хэмилтон и Рассел еще не заезжали в боксы. Видимо, оба рассчитывают лишь один раз заехать на пит-стоп за всю гонку. Пока что оба берегут свой «медиум».

16:33

Албон заехал на пит-стоп обновил шины, но остался на «медиуме». Теперь он оказался на 16-м месте.

16:32

После 21-го круга ситуация выглядит так. Хэмилтон удерживает лидерство с преимуществом 3,352 секунды над Расселом. Ферстаппен — третий (+3,929), Леклер — четвертый (+5,193).

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16:30

Ферстаппен на новых шинах выдал самый быстрый круг — 1:15,904 минуты.

16:29

Топ-7 выглядит сейчас так: 1. Хэмилтон, 2. Рассел, 3. Ферстаппен, 4. Леклер, 5. Перес, 6. Албон, 7. Сайнс.

Все эти ребята едут сейчас на «медиуме».

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16:27

Ферстаппен тоже заехал в боксы. Пит-стоп занял 3,4 секунды — дольше, чем у Леклера. Нидерландец вернулся на третьем месте (+5,6 секунды от лидера, которым сейчас является Хэмилтон).

16:26

Леклер начал жаловаться на шины, и механики подготовили ему «медиум» вместо «софта». Переобувка заняла всего 2,5 секунды. Не то что 12,7 секунды у Сайнса — учли свои предыдущие ошибки.

После пит-стопа Леклер вернулся на трассу четвертым (+26,714 от лидера, которым стал Ферстаппеном).

16:25

После 16 кругов ситуация такая:

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16:25

Чжоу превысил скорость на пит-лейн, за что получает пять штрафных секунд.

16:23

Сайнс и Перес свернули в боксы! Мексиканец быстро уехал (всего за две секунды), а вот у испанца произошла заминка — он ждал 12,7 секунд, пока механики принесли нужный комплект шин (не хватило заднего левого колеса, пришлось быстро бежать и выносить недостающую часть шин).

После пит-стопа Сайнс стал 11-м (+42 секунды от лидера), а Перес — восьмым (+39).

16:21

Алонсо сделал пит-стоп и перешел на жесткую резину — «хард». Неожиданно. Всего 13 кругов прошло.

16:19

После 12 кругов ситуация следующая:

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16:17

Ферстаппен еще немного увеличил преимущество над Леклером — до 1,887 секунды. Хэмилтон держится в 0,6 секунды от Сайнса, но не спешит обгонять испанца и подниматься на третье место в пелотоне.

16:16

После восьми кругов ситуация следующая: топ-7 идет без изменений с самого начала гонки, а какие-то перестановки происходят только внизу.

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16:14

Лидер пелотона Ферстаппен увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя — Леклера — с 1,166 секунды до 1,7.

16:13

Сайнс начать чуть больше отставать от Леклера, который продолжает идти вторым. Теперь между ними 2,3 секунды.

16:12

Леклер показал абсолютно лучший круг — потратил всего 1:16,213 минуты. Позади уже шесть кругов из 72-х.

16:11

Хэмилтон находится в зоне DRS, но пока не идет на обгон Сайнса. Держится на четвертом месте. Но надо помнить, что Хэмилтон едет на шинах «медиум», в отличие от того же Сайнса, который предпочел стартовать на «софте».

16:09

Леклер уже начал размышлять о том, чтобы обогнать Ферстаппена и выйти на первое место, но нидерландец все-таки сумел выбраться из зоны DRS, однако отрыв от Леклера составляет всего 1,166 секунды! Борьба идет нешуточная.

16:07

Магнуссен пытался обогнать Албона и подняться с 18-й строчки на 15-ю, но вылетел на гравий и чиркнул барьер! Из-за этого пилот «Хааса» опускается на последнее место.

16:05

Стролл и Окон Шумахер ворвались в топ-9, а вот Шумахер откатился с восьмого места на десятое место. Стартовые разборки продолжаются!

16:03

Гонка началась! Ферстаппен удержал лидерство, Сайнс тоже пока держится на третьем месте, хотя Хэмилтон, который идет четвертым, предпринял дерзкую попытку обгона.

Зато обгон удался у Норриса, который поднялся с седьмого места на шестое — обошел Расселла.

16:00

Начался прогревочный круг!

15:50

Пилоты расположились на стартовой решетке в таком порядке: 1. Макс Ферстаппен (Red Bull), 2. Шарль Леклер (Ferrari), 3. Карлос Сайнс (Ferrari), 4. Льюис Хэмилтон (Mercedes), 5. Серхио Перес (Red Bull), 6. Джордж Расселл (Mercedes), 7. Ландо Норрис (McLaren), 8. Мик Шумахер (Haas), 9. Юки Цунода (AlphaTauri), 10. Лэнс Стролл (Aston Martin), 11. Пьер Гасли (AlphaTauri), 12. Эстебан Окон (Alpine), 13. Фернандо Алонсо (Alpine), 14. Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo), 15. Александер Албон (Williams), 16. Валттери Боттас (Alfa Romeo), 17. Даниэль Риккардо (McLaren), 18. Кевин Магнуссен (Haas), 19. Себастьян Феттель (Aston Martin), 20. Николас Латифи (Williams).

15:45

Добрый день, уважаемые любители автогонок! Сегодня на шинах Medium гонку начнут Хэмилтон, Шумахер, Норрис, Албон, Магнуссен и Расселл, а все остальные пилоты — на Soft.

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