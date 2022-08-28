Ферстаппен идет за победой: Гран-при «Формулы-1» в Бельгии. LIVE

15:55

Отметим, что в «Альфа Таури» решили заменить силовую установку на машине Юки Цуноды. Для этого пришлось нарушить режим закрытого парка, и пилоту придется стартовать с питлейна. Учитывая, что изначально он должен был начинать гонку с 13-й позиции, все, кто был после него, поднялись на позицию. Так, Макс Ферстаппен стартует 14-м, а Шарль Леклер — 15-м. Вот как выглядит стартовая решетка.

1. Карлос Сайнс («Феррари»). 2. Серхио Перес («Ред Булл»). 3. Фернандо Алонсо («Альпин»). 4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»). 5. Джордж Расселл («Мерседес»). 6. Алекс Албон («Уильямс»). 7. Даниэль Риккардо («Макларен»). 8. Пьер Гасли («Альфа Таури»). 9. Лэнс Стролл («Астон Мартин»). 10. Себастьян Феттель («Астон Мартин»). 11. Николас Латифи («Уильямс»). 12. Кевин Магнуссен («Хаас»). 13. Валттери Боттас («Альфа Ромео»). 14. Макс Ферстаппен («Ред Булл»). 15. Шарль Леклер («Феррари»). 16. Эстебан Окон («Альпин»). 17. Ландо Норрис («Макларен»). 18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»). 19. Мик Шумахер («Хаас»). 20. Юки Цунода («Альфа Таури»).