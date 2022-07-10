UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе: Дос Аньос бьется с Физиевым. LIVE

Два поединка впереди. В соглавном бое представитель Армении Армен Петросян сразится с бразильцем Карлосом Борральо.
Прямая речь Саида после боя:
«Конечно, меня удивил 37-летний Дуглас, он очень крепкий. Сколько раз я хотел его финишировать, не получилось. Теперь я хотел бы кого-то из топ-15, топ-10 – и самому войти в топ-15. Уже пора».
Очень тяжелый раунд вышел для Нурмагомедова — бразилец активизировался и, пожалуй, «перебил» соперника, а также несколько раз навязал Саиду борьбу, и с трудом россиянин отбивался в партере. В целом, 26 акцентированных ударов в голову нанес Нурмагомедов против 14 у Дугласа. Но по ударам по корпусу у бразильца небольшое преимущество, а по ногам — 19 у де Андраде и 8 у Нурмагомедова. Создается впечатление, что судьи не будут солидарны во мнении о победителе.
Гораздо лучше выглядел де Андраде во втором раунде. Несколько опасных ударов он провел, а на последних секундах ему удался бэкфист, после которого Саид потерял равновесие и спасся тем, что успел «завязать» соперникам ногами. Сам Нурмагомедов продолжал работать ногами, он нанес несколько мощных ударов по корпуса и ближе к концовке поймал его коленом навстречу. Накаляется обстановка — впереди третий раунд, но не факт, что он продлится все пять минут.
За исключением короткого клинча у сетки, первый раунд бойцы провели в стойке, и можно сказать, что пятиминутка осталась за Саидом. Дагестанец очень много пытался работать ногами — мы увидели попытки и хай-киков, и лоу-киков, и ударов с разворота. Впрочем, и руками он пару раз достал соперника — у бразильца оказалась рассечена левая бровь. Немалую роль, очевидно, играет разница в антропометрии: несмотря на то, что рост Нурмагомедова составляет 173 сантиметра, он заметно выше своего соперника.
Осталось три боя, и сейчас в октагон готовятся выйти два бойца, за одним из которых мы будем наблюдать с особым вниманием: представитель легчайшего веса россиянин Саид Нурмагомедов сразится с бразильцем Дугласом Силвой де Андраде.
В третьем раунде Чейз перехватил инициативу и провел серию — пропустив три боковых, Вандера откровенно «поплыл» и уже не сопротивлялся. Джаред обрушил на соперника град ударов, и тот не упал лишь потому, что за его спиной оказалась сетка. Рефери не стал долго наблюдать за избиением и остановил поединок!
Продолжается сражение, оба соперника посеклись в этом раунде и дрались с кровотечениями. Пока сложно сказать, кто имеет явное преимущество. При этом все соперничество идет исключительно в стойке, борьбы мы не видим.
Бодрый первый раунд, оба соперника активно включились в бой. В концовке был хорош Джаред, доставший соперника левым боковым, присовокупив к этому неплохой лоу-кик. Шерман, впрочем, с улыбкой продолжил драться и на последних секундах хорошо ответил соперника ударом справа.
Следующим должен был быть бой между двумя представительницами США — Синтией Кальвильо и Ниной Нуньес. Этот поединок, однако, отменен. Так что вскоре в октагон выйдут американцы Чейз Шерман и Джаред Вандера.
Только что завершился первый поединок основного карда: канадец Эйманн Захаби единогласным решением судей победил американца Рики Турсиоса.
Отметим, что чуть раньше, в предварительном нарде провела свой бой представительница Киргизии Антонина Шевченко — старшая сестра Валентины. Она раздельным решением победила американку Кортни Кейси.