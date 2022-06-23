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Спорт

Остаться первым: Непомнящий играет с Дудой на турнире претендентов. LIVE

Шахматы. Турнир претендентов. 6-й тур. Ян Непомнящий (Россия) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша). ОНЛАЙН

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Global Look Press
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий продолжает борьбу за право вновь сыграть в матче за мировую шахматную корону. В шестом туре турнира претендентов он сражается с поляком Яном-Кшиштофом Дудой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:21

Еще одну пешку на четвертую линию переставляет Непомнящий.

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17:19

Ян-Кшиштоф проводит рокировку.

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17:17

На h2 переставляет своего короля Непомнящий! Интересный ход.

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17:13

Ферзем страхует своего слона Дуда.

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17:08

Подставляет Дуда под удар своего слона, на что оперативно реагирует Ян! Нужно убирать с линии атаки поляку фигуру.

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17:00

Слона на с5 ставит Дуда.

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16:51

И тут же его теряет... Но и теряет своего коня Дуда! Размен фигур идет пока в пользу Непомнящий!

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16:40

Второго коня подключает к игре россиянин!

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16:38

Съедает Дуда все же коня Яна, но в ответ Ян пешкой съедает коня Дуды! Позиция, согласно компьютеру, теперь чуть лучше у российского гроссмейстера.

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16:32

Продолжает размышлять над своим следующим ходом Дуда. В других партиях пока тоже равенство на доске, лишь минимальное преимущество есть у Теймура Раджабова над Ричардом Раппортом.

16:22

Очень серьезно задумался Дуда, что не мудрено — провести грамотную атаку сейчас сходу будет непросто.

16:16

Конь е5 от Яна!

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16:14

К агрессивным действиям постепенно переходит Непомнящий, двигая свои пешки вперед.

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16:11

Ставит после небольших раздумий поляк коня на d7 — будет насыщать он центр доски. А Ян, видимо, будет стараться пробивать оборону черных через фланги.

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16:08

Вынужден Дуда двигать слона на левый край, наполняется доска в четвертом квадрате различными фигурами.

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16:02

Пешкой на d5 отвечает Дуда, а Ян оголяет поле g, выдвигая на третью клетку пешку!

16:00

И с самого начала Ян удивляет своего оппонента! Конь на f3 ставит Непомнящий, Дуда совершенно не ожидал подобного!

15:55

Ян начинает сегодня белыми фигурами.

15:45

Здравствуйте, уважаемые читатели! Россиянин Ян Непомнящий в шестом туре турнира претендентов сражается с польским гроссмейстером Яном-Кшиштофом Дудой. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

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