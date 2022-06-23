Остаться первым: Непомнящий играет с Дудой на турнире претендентов. LIVE

Подставляет Дуда под удар своего слона, на что оперативно реагирует Ян! Нужно убирать с линии атаки поляку фигуру.
И тут же его теряет... Но и теряет своего коня Дуда! Размен фигур идет пока в пользу Непомнящий!
Съедает Дуда все же коня Яна, но в ответ Ян пешкой съедает коня Дуды! Позиция, согласно компьютеру, теперь чуть лучше у российского гроссмейстера.
Продолжает размышлять над своим следующим ходом Дуда. В других партиях пока тоже равенство на доске, лишь минимальное преимущество есть у Теймура Раджабова над Ричардом Раппортом.
Очень серьезно задумался Дуда, что не мудрено — провести грамотную атаку сейчас сходу будет непросто.
Ставит после небольших раздумий поляк коня на d7 — будет насыщать он центр доски. А Ян, видимо, будет стараться пробивать оборону черных через фланги.
Вынужден Дуда двигать слона на левый край, наполняется доска в четвертом квадрате различными фигурами.
И с самого начала Ян удивляет своего оппонента! Конь на f3 ставит Непомнящий, Дуда совершенно не ожидал подобного!