На глазах Щербаковой: в Азербайджане проходит «Формула-1». LIVE

Очень снизился темп у Чеко на медиуме — едва пропустил вперед Макса, и уже уступает ему 2,5. Оба «Ред Булла» еще не были в боксах.
Феттель прошел Эстебана Окона, но ошибся в связке поворотов и выехал за пределы трассы! Теперь 12-м идет немец.
Перес остается первым, в двух секундах от него едет Ферстаппен, и в 12 секундах от лидера — Леклер.
Потерял несколько секунд на пит-стопе Шарль из-за того, что механик не смог быстро снять болид с домкрата.
Леклер заехал на пит-стоп и переобулся с медиума на хард. Следом за ним в боксы поехал почти весь пелотон — за исключением гонщиков «Ред Булла» и еще нескольких пилотов.
Нет, это не ошибка, испанец сам съехал с трассы. Очевидно, возникли проблемы с силовой установкой, и для Сайнса, гонка, увы, закончена.
Дэн Риккардо идет 12-м позади своего напарника, Ландо Норриса. Недоволен австралиец темпом партнера и просит команду передать Норрису, чтобы он пропустил Даниэля.
Сайнс уже более четырех секунд уступает Ферстаппену. Испанец жалуется по радио, что соперники из «Ред Булла» очень быстрые.
Продолжается борьба между Максом и Шарлем, голландец показал лучший результат гонки на третьем секторе, но пока не может догнать монегаска. Лидером же пока остается Перес.
Ферстаппен пытался на повороте обойти Леклера, но на этом участке трассы нельзя было открывать антикрыло, что помогло бы ему. А пока что Леклер остается вторым.
Первая десятка на данный момент: Перес, Леклер, Ферстаппен, Сайнс, Расселл, Гасли, Хэмилтон, Феттель, Цунода, Алонсо.
На повторе было видно, что Леклер притормозил в первом повороте. чтобы избежать столкновения с Леклером.
Не так много изменений происходит на первом круге по сравнению со стартовой расстановкой. По одной позиции отыграли Себастьян Феттель и Лэнс Стролл.
Перед началом гонки команда рекомандовала Пересу постараться обойти Леклера в первом повороте — это Чеко и сделал! По внутренней траектории он вырвался в лидеры!
По итогам квалификации, напомним, поул завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Следом за ним расположились два пилота «Ред Булла» — Серхио Перес и Макс Ферстаппен. На четвертом месте — еще один представитель «Скудерии», Карлос Сайнс-младший. Старт гонки на 51 круг запланирован на 14:00 мск.
Гоночный уикенд посетила российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова. 18-летняя спортсменка, которая сама учится водить машину, призналась, что осталась под огромным впечатлением после субботней программы.
«Вау! Что я только что увидела? От таких гонок даже со стороны дух захватывает. Я как начинающий водитель наблюдала с особым интересом. Теперь еще больше не терпится прокатиться за рулем. Но пока «гоняю» только под чутким контролем инструктора и с буквой «У» на крыше», — написала Анна в соцсетях.