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Спорт

На глазах Щербаковой: в Азербайджане проходит «Формула-1». LIVE

Формула-1. Гран-при Азербайджана. ОНЛАЙН

В Азербайджане проходит этап Гран-при «Формулы-1». Квалификацию выиграл пилот «Феррари» Шарль Леклер. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:33

Очень снизился темп у Чеко на медиуме — едва пропустил вперед Макса, и уже уступает ему 2,5. Оба «Ред Булла» еще не были в боксах.

14:31

Ферстаппен проходит Переса и возглавляет гонку!

14:30

У Леклера лучший круг — 1:47,531.

14:29

Феттель прошел Эстебана Окона, но ошибся в связке поворотов и выехал за пределы трассы! Теперь 12-м идет немец.

14:24

Перес остается первым, в двух секундах от него едет Ферстаппен, и в 12 секундах от лидера — Леклер.

14:23

Потерял несколько секунд на пит-стопе Шарль из-за того, что механик не смог быстро снять болид с домкрата.

14:22

Леклер заехал на пит-стоп и переобулся с медиума на хард. Следом за ним в боксы поехал почти весь пелотон — за исключением гонщиков «Ред Булла» и еще нескольких пилотов.

14:22

Нет, это не ошибка, испанец сам съехал с трассы. Очевидно, возникли проблемы с силовой установкой, и для Сайнса, гонка, увы, закончена.

14:21

Желтые флаги на первом секторе — Сайнс ошибается на повороте и уезжает в карман!

14:20

Дэн Риккардо идет 12-м позади своего напарника, Ландо Норриса. Недоволен австралиец темпом партнера и просит команду передать Норрису, чтобы он пропустил Даниэля.

14:16

Сайнс уже более четырех секунд уступает Ферстаппену. Испанец жалуется по радио, что соперники из «Ред Булла» очень быстрые.

14:14

Продолжается борьба между Максом и Шарлем, голландец показал лучший результат гонки на третьем секторе, но пока не может догнать монегаска. Лидером же пока остается Перес.

14:13

Ферстаппен пытался на повороте обойти Леклера, но на этом участке трассы нельзя было открывать антикрыло, что помогло бы ему. А пока что Леклер остается вторым.

14:12

Латифи заехал на stop and go в боксы — отбыл свой 10-секундный штраф.

14:11

Первая десятка на данный момент: Перес, Леклер, Ферстаппен, Сайнс, Расселл, Гасли, Хэмилтон, Феттель, Цунода, Алонсо.

14:10

Николас Латифи оштрафован на 10 секунд за то, что он неправильно занял позицию на старте.

14:09

На повторе было видно, что Леклер притормозил в первом повороте. чтобы избежать столкновения с Леклером.

14:07

Не так много изменений происходит на первом круге по сравнению со стартовой расстановкой. По одной позиции отыграли Себастьян Феттель и Лэнс Стролл.

14:06

Перед началом гонки команда рекомандовала Пересу постараться обойти Леклера в первом повороте — это Чеко и сделал! По внутренней траектории он вырвался в лидеры!

14:05

Старт!

14:01

На прогревочный круг отправились пилоты.

14:00

Болиды расположились на стартовой решетке, считанные минуты остаются до начала.

13:55

По итогам квалификации, напомним, поул завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Следом за ним расположились два пилота «Ред Булла» — Серхио Перес и Макс Ферстаппен. На четвертом месте — еще один представитель «Скудерии», Карлос Сайнс-младший. Старт гонки на 51 круг запланирован на 14:00 мск.

13:50

Гоночный уикенд посетила российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова. 18-летняя спортсменка, которая сама учится водить машину, призналась, что осталась под огромным впечатлением после субботней программы.

«Вау! Что я только что увидела? От таких гонок даже со стороны дух захватывает. Я как начинающий водитель наблюдала с особым интересом. Теперь еще больше не терпится прокатиться за рулем. Но пока «гоняю» только под чутким контролем инструктора и с буквой «У» на крыше», — написала Анна в соцсетях.

13:45

Добрый день, уважаемые любители автоспорта! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при «Формулы-1», которая проходит в Азербайджане.

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