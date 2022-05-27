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Спорт

Одолеть мощного британца: Хачанов бьется с Норри за 1/8 финала. LIVE

Теннис. «Ролан Гаррос». 3-й круг. Норри (Великобритания) — Хачанов (Россия). ОНЛАЙН

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25-я ракетка мира — российский теннисист Карен Хачанов — играет в третьем круге турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» против Кэмерона Норри из Великобритании, который занимает 11-ю строчку в рейтинге ATP. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:05

Встречались Норри и Хачанов друг с другом уже пять раз. На счету 26-летнего британца три победы, у его российского ровесника — две. При этом все матчи прошли в прошлом и этом годах.

18:51

Тайхманн выиграла второй сет — 7:5. Так что тут сначала пройдет третья партия, а уже потом состоится матч Норри и Хачанова.

18:55

Пока можно поговорить о нашем предстоящем поединке. Норри является одиннадцатой ракеткой мира, Хачанов занимает 25-е место в рейтинге АТР. При этом здесь британец посеян под десятым номером, а Карен — под 21-м.

18:45

Матч Кэмерона Норри с Кареном Хачановым начнется по окончании встречи белоруски Виктории Азаренок и Джил Тайхманн из Люксембурга. Первый сет остался за Азаренко — 6:4. Во втором сейчас кульминация, и скоро станет ясно, уйдут ли соперницы в третий сет. Пока 6:5 в пользу Тайхманн, но подавать будет Азаренко.

18:40

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча третьего круга «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между британцем Кэмероном Норри и россиянином Кареном Хачановым.

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