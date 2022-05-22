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Спорт

Российско-украинская команда защищает титул чемпиона мира по Counter Strike. LIVE

Турнир PGL Major Antwerp 2022 по CS:GO. Финал. Natus Vincere — Faze. ОНЛАЙН

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Российско-украинская команда Natus Vincere (Na'Vi) в финале чемпионата мира по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) встречается с европейским коллективом Faze. В рейтинге лучших команд мира, по мнению сайта HLTV.org, Faze располагается на первом, а Na'Vi на втором месте. Какой коллектив окажется сильнее и сможет поднять над головой кубок PGL Major Antwerp 2022? «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию игры.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:03

13:13. Раунд, где все решило индивидуальное исполнение. На трипл-килл от rain'а, Na'Vi ответили двумя убийствами от Perfecto и B1t'а. Ребята вытащили раунд 2 в 3. Равный счет!

22:00

12:13. Такое чувство, что Faze расслабились, либо занервничали. Na'Vi не придумывают ничего сверхъестественного, спецназовцы сами допускают ошибки и подставляются под прицелы оппонентов.

21:57

11:13. Faze решили агрессивно сыграть в обороне. Twistzz пропушил (быстро занял, забежал) «банан», ropz — «второй мид». Na'Vi оказались готовы к такому развитию событий.

21:55

10:13. Perfecto, оставшись последним из игроков своей команды, сгорел в своем коктейле Молотова! s1mple недоволен. Пауза пошла европейцам на пользу.

21:54

Тайм-аут от Faze. Опытнейшие игроки начинают нервничать.

21:53

10:12. Na'Vi берут серию уже из пяти раундов! Будет ли камбек?

21:51

9:12. ЧТО творит B1t! В очень сложной ситуации он успел убить одного из соперников, а затем убежать от broky, установив бомбу менее чем за секунду до конца раунда! А после уничтожил и самого латыша.

21:48

8:12. Ох, даже с пистолетами европейцы доставили огромные неприятности команде атаки при заходе на точку В. ropz продолжает веселиться — на этот раз он сделал килл с «зевса».

21:46

7:12. Теперь и база А покорилась террористам. Однако раунд был близкий — в ситуации 2 на 2 сильнее оказались террористы. Дальше — экономический от Faze.

21:44

6:12. «Рожденные побеждать» показывают зубы! Дошли до В плента (места установки бомбы) и выиграли раунд. Однако ropz и здесь успел насолить — не дал ни одному из соперников уйти на сейв (сохранение оружия и амуниции до следующего раунда).

21:42

5:12. Тут без трудностей для Faze, они «нафармили» (заработали) большое количество денег.

21:40

5:11. rain тащить клатч 1 в 2! Na'Vi проигрывают обе пистолетки на «инферно». Впереди закупка до 2 тысяч от атаки.

21:38

Первая половина отходит европейской команде 10:5! Na'Vi попытаются вернуться в игру за сторону атаки.

21:37

5:10. Boombl4 — король «банана». Он доказал нам это еще раз. electroNic хотел зарезать соперника ножом, но его попытка не увенчалась успехом.

21:34

4:10. Террористы в руках с MAG-10, Desert eagle и одним AK-47 уничтожают оборону Na'Vi на точке А. s1mple допустил ключевой промах в раунде со снайперской винтовки.

21:32

4:9. Европейцы с руках с «глоками» не представляли угрозы для «рожденных побеждать». Нужно российско-украинскому коллективу забирать все оставшиеся раунде в первой половине, чтобы навязать борьбу на de_inferno. Тренер команды это понимает и берет вторую тактическую паузу.

21:30

3:9. Вот это уже интересно! Na'Vi забирают раунд, заставляя Faze в следующем делать раунд с пистолетами.

21:28

2:9. ropz снова оформляет три килла! Эстонец серьезно настроен на финал. У Na'Vi ломается экономика.

21:26

2:8. Трипл-килл (убийство троих врагов) от s1mple! Кто если не лучший игрок мира должен тащить свою команду в финале?

21:24

1:8. С почином Na'Vi! Однако Boombl4 до сих пор сидит с нулем фрагов (убийств).

21:23

У спецназа серьезные проблемы! Отдавать 8 раундов кряду непозволительная роскошь в финале «Мэйджера».

21:22

0:8. Twistzz выигрывает клатч (игровая ситуация, когда игрок команды остается в одиночку против одного или нескольких соперников) 1 в 2! Сумасшедшая реакция канадца, не позволяет Na'Vi взять форсированную закупку.

21:20

0:7. Из раунда в раунд мы видим один и тот же сценарий: Faze с равным или плюсовым разменом доходят до точки установки бомбы, однако у Na'Vi к тому моменту уже не остается достаточно количество игроков в живых, либо их здоровья.

21:18

0:6. Опять терпит крах оборона «рожденных побеждать»! Тайм-аут не пошел игрокам на пользу, однако впереди хороший закуп.

21:17

Na'Vi ставят первую тактическую паузу. Ребятам есть, что обсудить.

21:15

0:5. У российско-украинского коллектива серьезные проблемы! B1t, electroNic и Boombl4 до сих пор имеют по 0 убийств. s1mple старается на максимум — у него 5 киллов.

21:12

0:4. Faze установили бомбу, Na'Vi предприняли неплохую попытку ретейка (выбивания занятой противником точки), однако ropz показал феноменальную стрельбу и чтение игры. Faze забирают первую закупку соперника!

21:10

0:3. На полном экономическом раунде у Na'Vi не было никаких шансов. Впереди раунд с хорошим закупом!

21:09

0:2. Форс-бай (агрессивный закуп на все деньги) также без особых трудностей отходит ребятам из Faze.

21:08

0:1. Пистолетный раунд забирает в свою копилку европейский коллектив.

21:05

Na'Vi выбрали сторону защиты (за спецназ) на пике оппонента. Faze начнут в атаке (за террористов). Винрейт «рожденных побеждать» 50% в восьми официальных играх за последние 3 месяца. Процент побед команды Faze равен 75% за 12 игр. de_inferno начинается, поехали!

21:03

Команды определились с пиками. de_inferno — выбор европейского коллектива, de_nuke — пик команды Na'Vi, в случае равного счета нас будет ожидать третья карта — de_ancient.

20:59

Состав команды Faze:

Ховард «rain» Ниигард (Норвегия);

Финн «karrigan» Андерсен (Дания);

Хельвийс «broky» Сауканц (Латвия);

Рассел «Twistzz» Ван Далкен (канада);

Робин «ropz» Коль (Эстония);

Роберт «Robban» Дальстрем (Тренер, Швеция).

20:59

Состав команды Na'Vi:

Денис «electronic» Шарипов (Россия);

Кирилл «Boombl4» Михаилов (Россия);

Илья «Perfecto» Залуцкий (Россия);

Валерий «B1t» Ваховский (Украина);

Александр «s1mple» Костылев (Украина);

Андрей «B1ad3» Городенский (Тренер, Украина).

20:56

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию киберспортивного матча, финала турнира PGL Major Antwerp 2022 по CS:GO между российско-украинской командой Natus Vincere (Na'Vi) и европейским коллективом Faze. Начало игры запланировано на 21:00 мск.

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