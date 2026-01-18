Размер шрифта
В Дании зафиксировали рекордный за 42 года наплыв добровольцев-новобранцев

Рекордное число добровольцев вступили в военную организацию «Хемверн» в Дании
Рекордное за 42 года число новобранцев стали добровольцами военной организации «Хемверн», оказывающей поддержку армии Дании, в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

«2025 стал годом, когда в «Хемверне» наблюдался самый крупный прирост к общей численности организации с 1983 года», — заявили в организации.

В прошлом году в ряды «Хемверна» вступили 2314 новобранца, что на 43% больше, чем в позапрошлом году.

Как рассказывают новобранцы, многие из них стали добровольцами из-за изменившейся ситуации в сфере безопасности. Согласно сайту «Хемверна», в составе военной организации насчитывается около 43 тысяч ополченцев.

Гренландия является частью королевства Дании, однако в 2009 году стала автономией с возможностью самоуправления. Между тем президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

5 января Трамп объявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В Минобороны Дании пообещали ответить на вторжение США на остров.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд.

