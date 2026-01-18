Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Наука

COVID-19 меняет микроструктуру мозга после выздоровления, выяснили ученые

ВВI: COVID-19 меняет микроструктуру двух областей мозга после выздоровления
Corona Borealis Studio/Shutterstock/FOTODOM

COVID-19 меняет микроструктуру двух областей мозга даже после выздоровления. К такому выводу пришли ученые из Университета Гриффита. Результаты опубликованы в журнале Brain, Behavior, & Immunity – Health (ВВI).

В исследовании участвовали 47 человек в возрасте от 18 до 65 лет, включая 19 пациентов с длительным COVID-19, 12 полностью выздоровевших и 16 здоровых добровольцев. Все группы прошли комплексное МРТ-обследование. Ученые оценивали уровень миелина (защитной оболочки отростков нейронов), целостность белого вещества мозга и уровень ключевых метаболитов.

У людей с длительным COVID-19 МРТ выявила изменения в строго определенных зонах мозга. В двигательной коре (прецентральная извилина) и в области, связанной с памятью (средняя височная извилина), изменился миелиновый сигнал. Это указывает на воспаление или перестройку нервных волокон. В мозжечке и стволе мозга — структурах, участвующих в регуляции движений, сна и уровня бодрствования, — зафиксированы признаки нарушения микроструктуры тканей, которые могут быть связаны с постоянной усталостью.

Химический анализ показал, что после заражения COVID-19 в мозге снижается уровень глутамина — ключевого метаболита для энергетического обмена и иммунной регуляции, — и повышен уровень N-ацетил-аспартата. Авторы предполагают, что это отражает попытку нейронов компенсировать метаболический стресс, а не их повреждение.

При этом изменения обнаружили и у людей без остаточных симптомов. По сравнению с контрольной группой у них отмечались отличия в прецентральной извилине и задней поясной коре — зоне, участвующей в процессах памяти и внимания. Это указывает на то, что даже клинически «легкое» или полностью прошедшее заболевание может сопровождаться перестройкой мозговых тканей.

Ранее россиянам объяснили, почему после COVID-19 легкие продолжают повреждаться.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27651055_rnd_5",
    "video_id": "record::7d3ab97d-9f99-4e28-a087-0b4b090d492c"
}
 
Теперь вы знаете
Психосоматика без мифов. Как на самом деле связаны стресс и болезни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+