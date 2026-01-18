Власти Индонезии установили радиус поиска жертв крушения самолета

Национальная поисково-спасательная служба Индонезии установила зону поиска жертв крушения самолета в радиусе одного километра вокруг обломков фюзеляжа ATR 42-500, найденных на горе Булусараунг в провинции Южный Сулавеси. Об этом сообщает агентство Antara.

По словам замглавы департамента операций и обеспечения готовности Эди Пракосо заявил, что зона поисков была разделена на четыре сектора, в каждом из которых работают группы спасателей. Это должно ускорить проведение операции, отметил он.

18 января спасатели нашли самолет авиакомпании Indonesia Air Transport, который накануне пропал с радаров, на вершине горы Булусараунг. Отмечается, что проведению эвакуации мешают погодные условия: в районе происшествия наблюдаются сильный ветер и плотный туман. Информации о судьбе находившихся на борту людей на данный момент нет.

17 января портал Detik сообщил, что самолет типа ATR 400, в котором летело 11 человек, пропал с радаров в районе округа Марос в индонезийской провинции Южный Сулавеси. Судно выполняло рейс из Джокьякарты в Макассар.

Ранее в Турции разбился самолет с высшим военным руководством Ливии.