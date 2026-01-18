Сати Казанова прокомментировала слухи о беременности

Певица Сати Казанова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опровергла слухи о второй беременности.

Казанова опубликовала новые кадры с мужем Стефано Тиоццо. Некоторые пользователи обратили внимание на живот артистки, который им показался округлым. Они предположили, что артистка ждет ребенка.

«Живот особой плоскостью не отличался и до родов», — заявила певица.

Казанова в 2017 году вышла замуж за Тиоццо, и несколько лет они жили на две страны. В феврале 2022 года знаменитость заявила, что покидает Россию. Певица завершила все проекты в Москве и «окончательно переехала» в Италию. Однако через несколько месяцев артистка вернулась в Россию вместе с супругом. В октябре 2024 года певица впервые стала матерью. Она родила дочь.

В январе 2026 года Казанова получила монашеский статус. Она рассказала, что стала одной из девятерых людей своего духовного наставника, имеющих определенные полномочия и обязанности в отношении духовной миссии своего мастера. По словам артистки, таких персон можно считать «монахами в миру». Как утверждает исполнительница, ее определили в духовный сан пандит.

