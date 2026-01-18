Размер шрифта
В Китае после взрыва на металлургическом заводе пропали пять человек

CCTV: 66 человек пострадали в результате взрыва на металлургическом заводе в КНР 
Два человека получили несовместимые с жизнью травмы в результате взрыва на металлургическом заводе в городе Баотоу в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом сообщает центральное телевидение КНР (CCTV).

По его данным, 66 человек получили ранения и были госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще пять человек числятся пропавшими без вести.

На месте продолжаются спасательные работы, выясняется причина аварии.

Инцидент произошел в 15:00 (10:00 по мск) на заводе компании Baogang United Steel. Предприятие специализируется на производстве стальных листов. Взрыв был такой силы, что «вызвал толчки в близлежащих районах», сообщило городское управление по ЧС.

18 января произошел пожар на крупном нефтегазовом месторождении Тенгиз в Жылыойском районе Атырауской области Казахстана. Возгорание было зафиксировано на участке 52 Завода третьего поколения в районе трансформатора между газотурбинными генераторами ГТГ-1 и ГТГ-2. По предварительным данным, никто не пострадал. Весь неоперативный персонал предприятия был эвакуирован. В настоящее время пожар локализован, а Завод третьего поколения переведен на режим рециркуляции. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее на Урале произошел пожар на трубном заводе.
 
