Политика

Во Франции призвали возобновить переговоры с Россией

Филиппо призвал снять санкции с России и возобновить торговлю
Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал возобновить переговоры с Россией. Об этом политик сообщил в социальной сети Х.

«Давайте прекратим всеобщую паранойю, восстановим диалог с Россией, снимем санкции и возобновим торговлю с ней. Давайте прекратим пытаться вести войну против России на Украине», — написал он.

Филиппо добавил, что с Парижа достаточно действий, «которые ведут страну от одного кризиса к другому».

До этого депутат Национального собрания Франции от левой партии «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар призвал страну выйти из блока НАТО. Он напомнил, что в ноябре 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о конце «мозгов» НАТО. Также французский парламентарий выразил озабоченность тем, что некоторые страны альянса продолжают закупать вооружения у США, что делает их зависимыми от Вашингтона. Бомпар выступил с инициативой формирования «международного фронта» против «американского империализма и агрессии», поддерживаемых ООН. При этом французский депутат подчеркнул, что к этому «фронту» нужно привлечь как можно больше стран со всего мира.

Ранее во Франции раскритиковали датского генерала за слова об угрозе Гренландии от РФ.

