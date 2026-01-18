Размер шрифта
Наука

У долгожителей нашли два генетических преимущества

A&D: два варианта гена APOE сохраняют здоровье мозга в очень пожилом возрасте
Shutterstock

У «супердолгожителей» чаще встречаются два варианта гена APOE, которые помогают замедлить старение мозга на 20-30 лет. К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

Анализ основан на данных 18 080 участников из восьми национальных когорт долгожителей США. Статус «супердолгожителя» определяли по результатам тестов памяти: их показатели в возрасте 80 и более лет должны были превышать средний уровень 50-64 -летних без когнитивных нарушений.

Результаты показали, что у долгожителей значительно реже встречается аллель APOE-ε4 — наиболее сильный известный генетический фактор риска поздней болезни Альцгеймера. Его распространенность в этой группе была на 68% ниже, чем у людей с деменцией того же возраста, и на 19% ниже, чем у когнитивно сохранных сверстников старше 80 лет.

Вторым важным отличием стала повышенная частота защитного варианта APOE-ε2. У пожилых людей со здоровым мозгом он экспрессировался на 28% чаще, чем у когнитивно нормальных людей, и более чем в два раза чаще, чем у пациентов с деменцией.

Авторы подчеркивают, что именно сочетание генетических факторов может играть ключевую роль в устойчивости к заболеванию. По мнению ученых, фенотип суперстарения представляет собой перспективную модель для поиска биологических механизмов, позволяющих мозгу сохранять функции даже в очень пожилом возрасте.

Ранее была названа привычка долгожителей, сохраняющая молодость мозга.

