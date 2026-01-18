Размер шрифта
В США рассказали о недовольстве Трампа уязвимостью Канады

NBC: Трамп все чаще жалуется на уязвимость Канады перед Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп все чаще жалуется своим помощникам на уязвимость Канады перед противниками Вашингтона в Арктике. Об этом сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«В частных разговорах президент все больше обеспокоен тем, что, по его мнению, Канада не в состоянии защитить свои границы от любых посягательств со стороны России или Китая», — говорится в материале.

Телеканал добавил, что Трамп не стремится купить Канаду. Вместо этого, по информации журналистов, США ведут переговоры о способах расширения сотрудничества между армиями стран в Арктике. Источники канала отметили, что в рамках задачи вопрос размещения американских войск на северной границе Канады не обсуждается.

15 января спецпосланник президента США по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что остров является «важнейшей составляющей» национальной безопасности его страны, а исходящие от «враждебных государств» угрозы требуют от Америки «решительных действий» в Арктике. Он подчеркнул, что когда нацисты оккупировали Данию во время Второй мировой войны, США «проявили себя с лучшей стороны, обеспечив безопасность жителей Гренландии и не допустив проникновения нацистов в Западное полушарие».

Ранее в РФ заявили о желании Трампа вытеснить Китай из Арктики.

