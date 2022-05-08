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UFC 274: проваливший взвешивание Оливейра бьется с Гэтжи. LIVE

MMA. UFC 274. Чарльз Оливейра – Джастин Гэтжи. ОНЛАЙН

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В Финиксе (США) проходит UFC 274, где в главном событии встретятся Чарльз Оливейра и Джастин Гэтжи. Бой должен был быть титульным, но из-за проваленного взвешивания со стороны бразильца чемпионом может стать только Гэтжи. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединков.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
05:18

Основной кард открывается боем между уроженцем Ямайки Рэнди Брауном и американцем Калином Уильямсом.

05:15

Поясним ситуацию с чемпионским поясом в легком весе. Оливейра завоевал его, победив Чендлера, а затем защитил титул в поединке с Дастином Порье. Теперь же Чарльз умудрился стать первым в истории UFC бойцом, лишившимся титула из-за того, что не сделал вес. Он не уложился в лимит на 200 грамм, ему дали час на сгонку, но это не исправило ситуацию. Таким образом, если он победит Гэтжи, то станет претендентом на титул, а сам пояс останется вакантным. Если же выиграет Джастин, то он станет полноценным чемпионом. Вот такая непростая система.

05:10

Мощнейший кард сегодня, конечно. Мы увидим два титульных боя — не только Гэтжи поборется за пояс с Оливейрой, но также в женском минимальном весе Карла Эспарза постарается сбросить с пьедестала Роуз Намаюнас. Но и это не все: в рамках основного карда пройдет, без сомнения, великолепный поединок между Майклом Чендлером и Тони Фергюсоном. Жаль, не увидим мы бой Дональда Серроне: Ковбой должен был драться с Джо Лозоном, но за несколько часов до начла турнира снялся из-за проблем со здоровьем.

05:00

Здравствуйте, уважаемые любители единоборств! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 274, где встречаются Чарльз Оливейра и Джастин Гэтжи. Бой должен был быть титульным, но из-за проваленного взвешивания со стороны бразильца чемпионом может стать только Гэтжи.

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