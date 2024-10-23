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Лукашенко высказался о квадроберах в Беларуси

Лукашенко: в Белоруссии нет проблемы квадроберов

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K-FK/Shutterstock/FOTODOM

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его стране нет проблемы квадроберов. Об этом сообщает БелТА.

По его словам, в республике также недавно приняли закон о чайлдфри. Лукашенко добавил, что «у нас это не является актуальной проблемой».

23 октября первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по защите семьи Татьяна Буцкая направила министру просвещения Сергею Кравцову обращение с просьбой проинформировать ее о позиции ведомства по квадробингу.

Накануне заместитель председателя комитета Госдумы России по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил о планах направить в Минпромторг письмо с просьбой обязать маркетплейсы не отображать в поисковой выдаче товары для квадробинга.

17 октября председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий пропаганду идеологии чайлдфри.

Ранее в Госдуме назвали чайлдфри программой Запада по снижению числа россиян.

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