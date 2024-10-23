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Российский гольфист впервые в истории сыграет на этапе профессионального тура

Егор Ерошенко пробился в PGA Tour после победы на Bermuda Championship

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российский гольфист Егор Ерошенко, представляющий Московскую область, стал первым в истории, кто получил право участвовать в престижной серии турниров PGA Tour. Об этом сообщает официальный сайт Федерации гольфа Московской области.

«Всегда стремился попасть в тур и сыграть турнир PGA Tour. Даже не было даже мысли, что я могу пройти квалификацию. Моя цель была минус семь, и раунд минус шесть оказался лучшим», — сказал Ерошенко.

Спортсмен выиграл квалификационные соревнования на турнире Bermuda Championship. Дебют россиянина в профессиональном туре состоится на турнире, который пройдет на Бермудских островах с 14 по 17 ноября с призовым фондом 6,9 миллиона долларов.

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