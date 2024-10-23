Жители приморского города отомстили акуле, которая ранила купавшегося мужчину

В Гондурасе возмущенные жители приморского города отомстили акуле, которая напала на фермера. Об этом пишет Daily Mail.

Все произошло на прошлой неделе, когда 38-летний фермер Роберто Бу отправился проверять урожай вместе с семьей своего коллеги. Компания решила сделать остановку на пляже в Тела. Во время купания возле пирса на Бу неожиданно напала акула.

«Я сначала подумала, что он шутит, но потом он начал кричать: «Помогите мне, помогите», — вспоминает подруга пострадавшего.

Она говорит, что Бу пытался отбиться от акулы и боролся с животным, пока его не спасли. Мужчину доставили в больницу, где сделали срочную операцию на спине и бедре.

Сейчас гондурасец находится в стабильном состоянии, но вскоре его переведут в другую больницу для проведения реконструктивной операции по восстановлению мышц на правом бедре.

Известно, что в день инцидента местные жители выследили акулу и отомстили ей за нападение на земляка. Они вышли в море на моторной лодке, поймали хищницу на крючок и избили ее деревянной дубинкой.

Ранее австралийский серфер, лишившийся ноги в схватке с акулой, рассказал о своем спасении.