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Песков объяснил, почему Украина упоминалась в итоговой декларации БРИКС один раз

Песков заявил, что тема Украины не являлась основной на саммите БРИКС

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Тема Украины и конфликта на этой территории не являлась основной на саммите БРИКС. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии радиостанции «Маяк».

Так пресс-секретарь российского президента прокомментировал, почему Украина упоминалась в итоговой декларации БРИКС всего один раз.

«Потому что это не центральный вопрос БРИКС. Абсолютно. Да, это важный вопрос российской повестки дня, но это далеко не центральный вопрос БРИКС. И настолько, насколько это должно фигурировать на повестке дня БРИКС, это было отражено», — заявил Песков.

До этого Дмитрий Песков заявил, что в Кремле заметили, что участники саммита БРИКС в Казани стали лучше понимать позицию России в конфликте на Украине.

При этом в итоговой декларации саммита БРИКС украинский вопрос почти не получил внимания со стороны участников встречи: ему уделили лишь три предложения, а само название государства упомянуто только один раз. Во время чтения декларации президент России Владимир Путин сообщил, что участники саммита не игнорируют национальные позиции, связанные с украинским конфликтом, которые высказываются на различных форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Из итоговой декларации следует, что участники саммита готовы предложить свою помощь, чтобы урегулировать конфликт.

Ранее сообщалось, что Украина может объявить генсека ООН персоной нон грата.

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Саммит БРИКС в Казани
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