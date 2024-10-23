Ученые предсказали затопление части Калифорнии из-за атмосферных потоков

Американские ученые из Национального центра атмосферных исследований, Пенсильванского университета и Техасского университета A&M прогнозируют повышение уровня моря на западном побережье Северной Америки в следующем столетии. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Как показало моделирование, в XXII веке глобальное потепление приведет к образованию новых атмосферных течений над Тихим океаном. Эти воздушные «реки» будут толкать морскую воду к берегам, подобно эффекту штормовых нагонов во время ураганов. Также увеличится количество осадков.

«Уровень моря повышается, поскольку ветровое напряжение толкает воду к прибрежным регионам, тем самым создавая более высокие значения вдоль побережья, поскольку вода скапливается у сухопутного барьера. Это примечательно и важно для прибрежных наводнений и местных сообществ», — отметили авторы исследования.

Согласно расчетам, из-за потоков воздуха уровень моря вырастет на 200% относительно нынешнего, из-за чего некоторые прибрежные районы Калифорнии могут уйти под воду. Это затронет и густонаселенные регионы штата, включая южную часть Лос-Анджелеса.

Ранее ученые предупредили об ухудшении глобальной климатической ситуации.