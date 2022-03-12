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Защитить лидерство: Медведев играет с Махачем в Индиан-Уэллс. LIVE

Теннис. Индиан-Уэллс. «Мастерс». Даниил Медведев — Томаш Махач. ОНЛАЙН

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В матче второго круга самого престижного «Мастерса» в Индиан-Уэллс первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев играет с пробившимся через квалификацию чехом Томашем Махачем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Вверху самая последняя запись С конца
22:06

Прошла жеребьевка. Провел ее арбитр Начо Форсадель. Махач выиграл и выбрал прием. Началась разминка. Она продлится четыре минуты, и потом начнется матч.

22:01

На специальном автомобиле, какие используют на полях для гольфа, теннисисты подъезжают на арену прямо сейчас.

22:00

Медведев и Махач еще никогда не встречались друг с другом.

21:55

Томаш Махач является 158-й ракеткой мира. 21-летний чех начал в Индиан-Уэллс с квалификации, которую уверенно прошел. Сначала он обыграл молдаванина Раду Албота (120-я ракетка мира) — 6:4, 7:5. Затем была победа над украинцем Ильей Марченко (214-я ракетка мира) — 5:7, 6:3, 6:3. Ну а дальше был матч первого круга уже в основной сетке, и здесь был повержен известный австралиец Алексей Попырин (89-я ракетка мира) — 6:3, 7:5.

21:50

Даниил Медведев как первый номер рейтинга и посева не играл в первом круге. Это вообще будет его первый матч в карьере в статусе первой ракетки мира. При этом выйдет он на корт без российского флага из-за наложенных на страну санкций. Но российские теннисисты хотя бы могут соревноваться.

21:45

В матче второго круга «Мастерса» в американском Индиан-Уэллс, который еще по традиции называют «пятым шлемом», посеянный под первым номером россиянин Даниил Медведев встретится с чехом Томашем Махачем. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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