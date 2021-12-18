Бабиков и Буртасова принесли России победу в супермиксте на Кубке IBU7

«Газета.Ru» на этом заканчивает онлайн-трансляцию, спасибо, что были с нами. Болеем за Россию!
Швеция стала второй, в итоге отстав на 25,7 секунды — как разогнался Бабиков перед финишем! А третье место завоевали итальянцы Ребекка Паслер и Патрик Браунхофер.
Великолепно! С одним доппатроном закрыл Бабиков все мишени и устремился к победе. Брандт на «стойке» и вовсе был безупречен, но по времени он много уступил Антону и сейчас отстает на 12,9 секунды.
Браво, Антон! Чистая стрельба на седьмом рубеже. Швед Виктор Брандт остается вторым — он также уверенно закрыл все мишени, но ему понадобился один дополнительный патрон, и сейчас он отстает на 14,6 секунды.
Непросто далась Евгении «стойка», все дополнительные патроны ей пришлось потратить — но обошлось без штрафных кругов. Она по-прежнему первая, а второй идет Хегберг, которая также использовала один доппатрон. Но отстает она всего на полторы секунды.
Хороший задел у россиянки: она опережает идущую второй шведку Элизабет Хегберг на 11,5 секунды.
Женя Буртасова с одним доппатроном отрабатывает очередной огневой рубеж и сохраняет лидерство.
Два дополнительных патрона потребовались Буртасовой на «стойке», отставание от лидера составляет 18,2 секунды.
С одним промахом закрывает первый рубеж Евгения, идет седьмой после первой стрельбы с отставанием в семь секунд от лидирующей норвежки Каролин Кноттен.
Соревнования начинает Буртасова, в группе лидеров она подходит к первой стрельбе — Россия стартовала третьей.