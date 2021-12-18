Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В США признали, что Европа не станет защищать Украину 22:47
Футболист Смолов может продолжить карьеру в Америке 22:26
«Роскосмос» и NASA договорились о перекрестных полетах на МКС 22:26
Полиция подтвердила арест одного человека после нападения на посольство Белоруссии... 22:17
Аршавин рассказал, как забил гол, собравший 9 млн просмотров в Instagram 22:09
ВОЗ оценила текущую ситуацию с COVID-19 в России 22:08
В МИД РФ заявили, что время «веры на слово» в отношениях... 21:59
Умер экс-наставник «Крыльев Советов» и «Рубина» Виктор Антихович 21:53
В США назвали сумму, которую потратили на помощь Украине с 2014 года 21:52
Московским школьникам разрешили не посещать школу 21:49
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

Золотой дуэт: Россия выиграла супермикст на Кубке IBU

Бабиков и Буртасова принесли России победу в супермиксте на Кубке IBU7

Прослушать новость
Остановить прослушивание
На этапе Кубка IBU по биатлону российская команда выиграла соревнования в супермиксте, победу сборной России принесли Евгения Буртасова и Антон Бабиков. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:11

«Газета.Ru» на этом заканчивает онлайн-трансляцию, спасибо, что были с нами. Болеем за Россию!

16:10

Швеция стала второй, в итоге отстав на 25,7 секунды — как разогнался Бабиков перед финишем! А третье место завоевали итальянцы Ребекка Паслер и Патрик Браунхофер.

16:09

И — финиш! Эффектная победа российских биатлонистов!

16:07

Великолепно! С одним доппатроном закрыл Бабиков все мишени и устремился к победе. Брандт на «стойке» и вовсе был безупречен, но по времени он много уступил Антону и сейчас отстает на 12,9 секунды.

16:05

Разогнался Бабиков: к заключительному рубежу он подошел с отрывом в 16,3 секунды от Брандта.

16:02

Браво, Антон! Чистая стрельба на седьмом рубеже. Швед Виктор Брандт остается вторым — он также уверенно закрыл все мишени, но ему понадобился один дополнительный патрон, и сейчас он отстает на 14,6 секунды.

15:59

Бабиков лидером уходит на заключительный этап.

15:57

Непросто далась Евгении «стойка», все дополнительные патроны ей пришлось потратить — но обошлось без штрафных кругов. Она по-прежнему первая, а второй идет Хегберг, которая также использовала один доппатрон. Но отстает она всего на полторы секунды.

15:53

Хороший задел у россиянки: она опережает идущую второй шведку Элизабет Хегберг на 11,5 секунды.

15:52

Женя Буртасова с одним доппатроном отрабатывает очередной огневой рубеж и сохраняет лидерство.

15:50

На первом месте Антон передает эстафету!

15:47

Чисто отстрелялся Бабиков на четвертом рубеже! Вторым возвращается на трассу!

15:45

С одним доппатроном закрыл Антон «лежку», идет седьмым.

15:43

Бабиков начал гонку шестым, немного сократилось отставание — 15,4 секунды.

15:41

Два дополнительных патрона потребовались Буртасовой на «стойке», отставание от лидера составляет 18,2 секунды.

15:37

С одним промахом закрывает первый рубеж Евгения, идет седьмой после первой стрельбы с отставанием в семь секунд от лидирующей норвежки Каролин Кноттен.

15:34

Соревнования начинает Буртасова, в группе лидеров она подходит к первой стрельбе — Россия стартовала третьей.

15:31

Гонка стартовала!

15:25

Россию сегодня представляют Евгения Буртасова и Антон Бабиков.

15:20

На дистанцию команды уйдут в 15.30 мск.

15:15

На этапе Кубка IBU по биатлону состоится гонка в формате Суппермикст. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Заражает даже привитых». ВОЗ назвала опасные свойства «омикрона»
ВОЗ подтвердила повышенную заразность «омикрона», но назвала 2022-й годом окончания пандемии
Проект отмены техосмотра дополнили неприятной для водителей поправкой
Патрули ДПС смогут проверять автомобили при наличии визуальных проблем
«Россия должна стоять на коленях». Пойдет ли Запад на диалог с Москвой
Эксперты рассказали, как может выглядеть военный ответ России на расширение НАТО
Вакцинация от COVID-19 впервые включена в национальный календарь прививок
В США назвали сумму, которую потратили на помощь Украине с 2014 года
Ректора самарского вуза Светлану Ашмарину задержали по подозрению в мошенничестве
«Роскосмос» и NASA договорились о перекрестных полетах на МКС
Новости и материалы
Хоккеист системы «Нефтехимика» погиб в ДТП после лобового столкновения с фурой
В США признали, что Европа не станет защищать Украину
Футболист Смолов может продолжить карьеру в Америке
Полиция подтвердила арест одного человека после нападения на посольство Белоруссии в Лондоне
Аршавин рассказал, как забил гол, собравший 9 млн просмотров в Instagram
ВОЗ оценила текущую ситуацию с COVID-19 в России
В МИД РФ заявили, что время «веры на слово» в отношениях с НАТО прошло
Умер экс-наставник «Крыльев Советов» и «Рубина» Виктор Антихович
Московским школьникам разрешили не посещать школу
В Китае шквалистым ветром унесло крупный батут вместе с детьми
Мужчина арендовал билборд и превратил его в анкету для знакомств
Инфантино объяснил, что проведение ЧМ раз в два года принесет каждому члену ФИФА $25 млн
На Францию и Британию подали в суд за гибель 27 человек в Ла-Манше
Госдеп не рекомендовал американцам ездить на Украину из-за «российской угрозы»
Самозанятым могут разрешить вставать на налоговый учет на «Госуслугах»
«Баба-блогер не только всякую хрень снимает»: Карпин анонсировал клип жены
В ВОЗ прокомментировали данные о происхождении коронавируса
Суд лишил телефона и интернета фигуранта дела Рашкина
Все новости
«Следов подготовки к вторжению нет». Москва и Киев не готовы к войне
Эксперт объяснил, почему сейчас не будет масштабной российско-украинской войны
«Очень хромая внеблоковость». На Украине нашли новое препятствие на пути к НАТО
Декларация о независимости запрещает Украине участвовать в военных блоках
«Цены на газ в Европе могут пробить $3 тыс. за тысячу кубов. Это — не фантастика»
Эксперты рассказали о последствиях остановки транзита через газопровод «Ямал — Европа»
«Должны реагировать жестко»: В России оценили видео с «расстрелом» казахского активиста
Эксперты рассказали о значении скандального видео с детьми в советской форме в Казахстане
Не тот уголь. В чем заключается госизмена экс-президента Украины Петра Порошенко
Адвокат раскрыл детали обвинения Порошенко в государственной измене
Минздрав расставил приоритеты в национальном календаре прививок
Минздрав добавил в календарь прививок вакцинацию от COVID-19 среди подростков
30 лет спустя: звезды сериала «Элен и ребята» тогда и сейчас
«Очень непростой момент». Заморожены поставки узбекских Chevrolet в Россию
Завод UzAuto Motors остановил продажи из-за дефицита чипов
«Истинное лицо фанатиков». Радикалы избили в Лондоне белорусского дипломата
МИД Белоруссии сообщил о нападении на посольство в Лондоне
Работа спустя рукава: почему мер ИТ-гигантов недостаточно для борьбы с онлайн-злом
Почему опасный деструктив остается на площадках бигтеха, провоцируя пользовательскую агрессию и буллинг
Как выбрать слуховой аппарат
Почему не стоит без консультации с врачом покупать слуховой аппарат в интернете
«Облегающие шапки дешевят образ»
Какие шапки носить мужчинам этой зимой
Зеленский предложил ввести превентивные санкции против России, чтобы напугать Кремль
Президент Украины опасается появления российского ядерного оружия в Белоруссии
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть