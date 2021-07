«Жаль сборную Англии»: что говорили после победы Италии в финале Евро

Италия — Англия — 1:1, по пенальти — 3-2

Сборная Италии по футболу спустя 53 года после предыдущего континентального титула во второй раз в своей истории взяла золотые медали чемпионата Европы. В решающем матче в гостях на лондонском «Уэмбли» итальянцы отыгрались по ходу встречи против сборной Англии, а потом были сильнее в серии пенальти.

«Англия хорошо играла. Мы сразу же пропустили, было тяжело, но с этого момента мы доминировали. Парни просто великолепны, не знаю, что еще сказать. Эта победа важна для всех, для всех болельщиков, — рассказал после победы главный тренер Скуадра Адзурра Роберто Манчини, под руководством которого итальянские футболисты не проигрывают уже 34 встречи.

— Мы счастливы, что победили, играя хорошо. Надеюсь, что фанаты сейчас празднуют. Сейчас мы счастливы, и только это имеет значение».

На послематчевой пресс-конференции итальянский наставник отдал должное и сопернику по финалу, отметив трудный путь своей сборной, не попавшей на ЧМ-2018, а теперь выигравшей Евро.

«То, что все это возможно, в определенные более ранние моменты невозможно было и представить. Но парни проявили себя просто чудесно. У меня нет слов, чтобы описать все это, — сказал Манчини.

Это чудесный коллектив. Позади сложный матч, который стал еще более трудным из-за быстрого пропущенного гола. Но если не считать самого начального отрезка, мы сегодня доминировали на поле.

В серии пенальти необходима частичка удачи. Мне жаль сборную Англии, поскольку и она провела чудесный турнир. Она сильно прибавила. Думаю, она продолжит прогрессировать и далее».

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт также отметил оппонентов, похвалил своих подопечных за старание и взял вину за проигранную серию пенальти на себя.

«Мы очень разочарованы. Игрокам стоит отдать должное – они сделали все, что могли. Как и обычно, они буквально вгрызались в землю. Соперник играл очень хорошо, а мы временами не очень хорошо держали мяч, особенно в начале второго тайма, — отметил специалист.

— Но у парней не может быть взаимных обвинений. Работать с ними – абсолютная радость. Сегодня в раздевалке невероятно больно.

За пенальти отвечаю я. Я выбрал бьющих исходя из того, что они делали на тренировках. Мы побеждали как команда, а сегодня все вместе несем ответственность за то, что не смогли выиграть этот матч. Но что касается пенальти – это был мой выбор, который целиком лежит на мне. Мы были хорошо готовы и здорово начали, но, к сожалению, не удалось реализовать удары. Игрокам не стоит корить себя за работу на тренировках, потому что они не могли сделать что-то лучше или сделать больше».

«It's coming to Rome»

Лучшим игроком финального матча был признан защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, который сравнял счет, добив мяч в сетку на 67-й минуте после углового.

«Здорово отработал в обороне, точными передачами начинал атаки и забил важнейший гол», — говорится в комментарии об игре итальянца на официальном сайте УЕФА.

«It's coming to Rome! It's coming to Rome!» — прокричал сам герой встречи в камеру после победы его команды, перефразировав рефрен из ставшей вирусной английской песни, в которой поется, «It's coming home! Football is coming home» («Футбол возвращается домой»).

Ну а MVP турнира стал проведший три матча на ноль и отразивший два удара (еще один раз мяч попал в штангу) с одиннадцатиметровой отметки голкипер Джанлуиджи Доннарумма.

«Мы сотворили что-то экстраординарное. Мы счастливы. Мы не были готовы уступать ни миллиметра поля. Вы все знаете, с чего мы начинали. У нас фантастическая команда, и мы заслужили победу, — сказал он после триумфа. — Быстрый пропущенный гол мог бы сломить нас, но мы не та команда, которая будет сдаваться. Было непросто, но мы дали блестящий бой. Мы доминировали на протяжении основной части матча. Мы все заслужили это».

«Мы выиграли. Считаю, что заслуженно. Мы почувствовали в воздухе что-то волшебное. Мы говорили об этом с начала мая. Мы этого заслуживаем, вся Италия этого заслуживает. Мы также посвящаем это всем игрокам, которые смотрели игру дома, — цитирует RAI Sport итальянского капитана Джорджо Кьеллини.

— Мы хотели контролировать ход матча, удерживать мяч. Несмотря на то, что получили удар в лицо на второй минуте, доминировали до конца игры. Пенальти? У нас был Джиджоне! Мы перешли от Джиджи (Джанлуиджи Буффон) к Джиджо (Джанлуиджи Доннарумма)! Мы счастливы и не можем дождаться, чтобы отпраздновать завтра со всеми итальянцами».

В похоже ключе высказывались и остальные итальянские футболисты.

«Восхитительный вечер. Мы все мечтали об этом моменте. Сегодня наконец мы выиграли чемпионат Европы, на что мы надеялись с первого дня совместной тренировки. Сейчас мы должны хорошенько отпраздновать победу, — слова защитника Эмерсона. — Мы не сдались после быстро пропущенного мяча. Игра продлилась 120 минут, нас было не сломить на протяжении всей встречи, в этом вся сила сборной Италии. Мы бились в поте лица до последней минуты и снова победили в серии пенальти. Я очень рад и за команду, и за болельщиков».

«Мы все это заслужили. Это был непростой для меня сезон, но я всегда продолжал усердно трудиться. Спасибо партнерам по команде, спасибо тренерскому штабу, всем, кто верил в меня. Теперь мы лучшие в Европе, и лучшего вознаграждения придумать было невозможно», — подчеркнул реализовавший один из ударов с точки в серии Федерико Бернардески.

«Мы вывернуты наизнанку»

Естественно, в стане проигравшей стороны настроения были прямо противоположные.

«Парни не могли выложиться сильнее. Худшее чувство в мире – проиграть по пенальти. Это был фантастический турнир – мы должны гордиться и держать голову высоко. Какое-то время будет больно, — приводит пресс-служба УЕФА слова английского капитана Гарри Кейна.

— Мы играли против очень хорошей команды. Мы отлично начали. Возможно, слишком глубоко сели. Иногда, когда забиваешь так рано, легко поддаться желанию и попытаться смягчить давление.

Выглядело так, что мы достаточно контролировали игру. Много моментов Италия не создала. В дополнительное время мы прибавили, у нас было несколько полумоментов».

«Я разочарован, вывернут наизнанку, мое сердце разбито. Парни опустошены. Мы отдали всех себя. Абсолютно, без остатка», – а это уже слова другого реализовавшего послематчевый пенальти игрока Трех львов Гарри Магуайра.

А вот в отношении не использовавших свои попытки Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака в соцсетях посыпались оскорбления.

«У нас вызывает отвращение тот факт, что некоторые игроки нашей команды, отдавшие этим летом за нее все силы, подвергаются в интернете дискриминирующим оскорблениям после сегодняшнего матча. Мы на стороне своих игроков», — говорится в официальном заявлении английской сборной.

На у Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование в отношении оскорблявших игроков людей.

«Очевидно, это огромное разочарование. Но болельщики аплодируют футболистам, как вы можете видеть. Игроки принесли нам радость, которую мое поколение и те, кто младше, никогда прежде не ощущали, смотря на сборную Англии, это точно», — подвел итог Евро бывший футболист сборной Англии, а ныне эксперт ВВС Рио Фердинанд.