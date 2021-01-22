За новым золотом: сборная России бежит эстафету. LIVE

А в трех секундах от Елисеева бежит Кентен Фийон Майе из Франции.
Финишировали Легрейд и Лессер, второй этап у Норвегии бежит Йоханнес Дале, у Германии — Роман Рес. Матвей Елисеев стартовал на своем этапе с отставанием в 6,5 секунды.
4 секунды проигрывает Бабиков лидерам перед передачей эстафеты. Подпирает понемногу Антона Гигонна.
Перед подъемом Легрейд и Лессер обошли Бабикова. Тяжело дается трасса Антону, но не отпускает он норвежца с немцем.
В первой пятерке также бегут Гигонна и... Александр Мухин из Казахстана!
Быстро нагоняют Бабикова Лессер и Легрейд. Чуть более двух секунд преимущества имеет Антон.
В 6,8 секундах от Бабикова бежит Лессер, Легрейд третий — +7,9.
Хорош Бабиков! Один промах допустил Лессер, а Антон все пять мишеней закрыл хоть и не очень быстро, но уверенно! Лидирует россиянин.
Немного споткнулся на подъеме Бабиков, но не отпускает Лессера. А вот Легрейд уже четвертым бежит! Десять секунд проигрывает норвежец Антону, впереди второй огневой рубеж.
Легрейд поднялся на пять позиций, отыграл он пять секунд отставания.
На отметке 3,2 км Бабиков бежит вместе с Лессером, дышит в спину немцу. На третьей позиции австриец Давид Комац в восьми секундах от Бабикова.
А Фемлинг и вовсе на штрафной круг побежал! Вот так проблемы у Швеции с первого же рубежа.
Легрейд два дополнительных патрона был вынужден использовать! 20 секунд проигрывает Бабикову норвежец.
Также отстрелялся и Лессер. Он вместе с Бабиковым лидирует.
Бабиков красавчик, все 5 мишеней закрыл очень быстро и уверенно.
Приехали биатлонисты на стадион. Впереди первый огневой рубеж.
Преодолели 2,2 км спортсмены, Бабиков идет тем же ходом, что и Легрейд. В первую пятерку, кстати, ворвался Артем Прима.
Одной большой группой бегут биатлонисты, возглавляет ее Легрейд. Неплохой ход демонстрирует норвежец, но пока не увеличивает темп.
После первых 700 метров первая пятерка остается неизменной, Бабиков в 2,6 секундах от Легрейда бежит.
Гонка началась! В первой тройке бегут норвежец Стурла Холм Легрейд, швед Пеппе Фемлинг и немец Эрик Лессер. За ними Антонен Гигонна из Франции и наш Антон Бабиков.
Погода в Антхольце сегодня неплохая. Немного прохладно, -3 градуса, небольшой туман присутствует, но ветра практически не наблюдается.
Чуть ранее сегодня в Антхольце состоялся женский масс-старт, победу в котором одержала француженка Жулия Симон. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова. Она финишировала шестой, хотя до последнего огневого рубежа всерьез претендовала на золото.
В составе сборной России первый этап бежит Антон Бабиков, второй — Матвей Елисеев, третий — Александр Логинов, а заключительный — Эдуард Латыпов. Начало гонки в 17.05 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце.
Российский биатлонист Александр Логинов на этапе Кубка мира в АнтхольцеGlobal Look Press