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За новым золотом: сборная России бежит эстафету. LIVE

Кубок мира. 7-й этап. Антхольц. Эстафета. Мужчины. ОНЛАЙН

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Российский биатлонист Александр Логинов на этапе Кубка мира в Антхольце Российский биатлонист Александр Логинов на этапе Кубка мира в Антхольце
Российский биатлонист Александр Логинов на этапе Кубка мира в Антхольце

Российский биатлонист Александр Логинов на этапе Кубка мира в Антхольце

Global Look Press
На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце мужчины соревнуются в эстафете на 4х7,5 км. В составе сборной России выступают Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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17:24

А в трех секундах от Елисеева бежит Кентен Фийон Майе из Франции.

17:24

Финишировали Легрейд и Лессер, второй этап у Норвегии бежит Йоханнес Дале, у Германии — Роман Рес. Матвей Елисеев стартовал на своем этапе с отставанием в 6,5 секунды.

17:23

4 секунды проигрывает Бабиков лидерам перед передачей эстафеты. Подпирает понемногу Антона Гигонна.

17:21

Перед подъемом Легрейд и Лессер обошли Бабикова. Тяжело дается трасса Антону, но не отпускает он норвежца с немцем.

17:20

В первой пятерке также бегут Гигонна и... Александр Мухин из Казахстана!

17:19

Быстро нагоняют Бабикова Лессер и Легрейд. Чуть более двух секунд преимущества имеет Антон.

17:18

В 6,8 секундах от Бабикова бежит Лессер, Легрейд третий — +7,9.

17:17

Хорош Бабиков! Один промах допустил Лессер, а Антон все пять мишеней закрыл хоть и не очень быстро, но уверенно! Лидирует россиянин.

17:16

Немного споткнулся на подъеме Бабиков, но не отпускает Лессера. А вот Легрейд уже четвертым бежит! Десять секунд проигрывает норвежец Антону, впереди второй огневой рубеж.

17:14

Легрейд поднялся на пять позиций, отыграл он пять секунд отставания.

17:13

На отметке 3,2 км Бабиков бежит вместе с Лессером, дышит в спину немцу. На третьей позиции австриец Давид Комац в восьми секундах от Бабикова.

17:12

А Фемлинг и вовсе на штрафной круг побежал! Вот так проблемы у Швеции с первого же рубежа.

17:12

Легрейд два дополнительных патрона был вынужден использовать! 20 секунд проигрывает Бабикову норвежец.

17:12

Также отстрелялся и Лессер. Он вместе с Бабиковым лидирует.

17:12

Бабиков красавчик, все 5 мишеней закрыл очень быстро и уверенно.

17:11

Приехали биатлонисты на стадион. Впереди первый огневой рубеж.

17:10

Преодолели 2,2 км спортсмены, Бабиков идет тем же ходом, что и Легрейд. В первую пятерку, кстати, ворвался Артем Прима.

17:09

Одной большой группой бегут биатлонисты, возглавляет ее Легрейд. Неплохой ход демонстрирует норвежец, но пока не увеличивает темп.

17:07

После первых 700 метров первая пятерка остается неизменной, Бабиков в 2,6 секундах от Легрейда бежит.

17:05

Гонка началась! В первой тройке бегут норвежец Стурла Холм Легрейд, швед Пеппе Фемлинг и немец Эрик Лессер. За ними Антонен Гигонна из Франции и наш Антон Бабиков.

17:01

Погода в Антхольце сегодня неплохая. Немного прохладно, -3 градуса, небольшой туман присутствует, но ветра практически не наблюдается.

17:00

Чуть ранее сегодня в Антхольце состоялся женский масс-старт, победу в котором одержала француженка Жулия Симон. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова. Она финишировала шестой, хотя до последнего огневого рубежа всерьез претендовала на золото.

16:55

В составе сборной России первый этап бежит Антон Бабиков, второй — Матвей Елисеев, третий — Александр Логинов, а заключительный — Эдуард Латыпов. Начало гонки в 17.05 мск.

16:50

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце.

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