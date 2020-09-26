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Два «титульника» и бой Тухугова: UFC 253 в Абу-Даби. LIVE

UFC 253. Адесанья — Коста, Рейес — Блахович, Даводу — Тухугов. ОНЛАЙН

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На острове Яс в Абу-Даби проходит очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 253. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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05:20

Начинается бой!

05:15

Хабиб и Ислам Махачев будут секундантами Тухугова. Вот как «Орел» напутствовал сегодня друга и спарринг-партнера:

05:07

Зубайра Тухугов и его третий поединок после долгого простоя, связанных с дисквалификациями. Россиян не уложился в вес (не успел согнать 2,5 кг), так что 30% гонорара «Воина» отойдут оппоненту. Он, к слову, сегодня ой-как опасен: канадец Хаким Даводу находится в шаге от пятого триумфа подряд.

05:00

ОСНОВНОЙ КАРД. Пять главных схваток вечера!

05:58

Динамичный поединок — абсолютное уважение соперников друг к другу. Бразилец и новозеландец показали яркий бой, поработав на всех этажах... Слово судьям: Ридделл все три раунда забирает. Поздравляем Брэда с замечательной победой!

04:40

Закрывает предварительный кард бой Алекс да Силва — Брэд Ридделл.

04:35

Хабиб Нурмагомедов на «Бойцовском острове». Он сегодня поддерживает Зубайру Тухугова, который выйдет в клетку буквально через один бой.

04:30

Проигрывает ветеран ММА из Бразилии единогласным решением судей. Мэттьюс безупречно разобрал Санчеса в стойке, а в третьем раунде и вовсе отправил Диего в нокдаун. Интересно, что думает на этот счет Макгрегор?

04:10

А мы начинаем! Первый бой нашего онлайна, и сразу будущий соперник Конора Макгрегора. Член Зала славы UFC Диего Санчес, бьющийся в прелимах, — настолько странный выбор сделал «Печально Известный». Золотой пояс уже не интересует ирландца... Противостоять Санчесу будет австралиец Джейк Мэттьюс.

04:07

АНОНС сегодняшнего мероприятия:

04:05

Основной кард выглядит следующим образом:

Исраэль Адесанья — Пауло Коста (титульный бой, средний вес); Ян Блахович — Доминик Рейес (титульный бой, полутяжелый вес); Кай Кара-Франс — Брэндон Ройвел (наилегчайший вес); Кэтлин Виейра — Сиджара Юбэнкс (женский легчайший вес); Хаким Даводу — Зубайра Тухугов (полулегкий вес).

04:00

Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 253, который проходит на острове Яс в Абу-Даби.