Два «титульника» и бой Тухугова: UFC 253 в Абу-Даби. LIVE

Начинается бой!
Хабиб и Ислам Махачев будут секундантами Тухугова. Вот как «Орел» напутствовал сегодня друга и спарринг-партнера:
Зубайра Тухугов и его третий поединок после долгого простоя, связанных с дисквалификациями. Россиян не уложился в вес (не успел согнать 2,5 кг), так что 30% гонорара «Воина» отойдут оппоненту. Он, к слову, сегодня ой-как опасен: канадец Хаким Даводу находится в шаге от пятого триумфа подряд.
ОСНОВНОЙ КАРД. Пять главных схваток вечера!
Динамичный поединок — абсолютное уважение соперников друг к другу. Бразилец и новозеландец показали яркий бой, поработав на всех этажах... Слово судьям: Ридделл все три раунда забирает. Поздравляем Брэда с замечательной победой!
Закрывает предварительный кард бой Алекс да Силва — Брэд Ридделл.
Хабиб Нурмагомедов на «Бойцовском острове». Он сегодня поддерживает Зубайру Тухугова, который выйдет в клетку буквально через один бой.
Проигрывает ветеран ММА из Бразилии единогласным решением судей. Мэттьюс безупречно разобрал Санчеса в стойке, а в третьем раунде и вовсе отправил Диего в нокдаун. Интересно, что думает на этот счет Макгрегор?
А мы начинаем! Первый бой нашего онлайна, и сразу будущий соперник Конора Макгрегора. Член Зала славы UFC Диего Санчес, бьющийся в прелимах, — настолько странный выбор сделал «Печально Известный». Золотой пояс уже не интересует ирландца... Противостоять Санчесу будет австралиец Джейк Мэттьюс.
АНОНС сегодняшнего мероприятия:
Основной кард выглядит следующим образом:
Исраэль Адесанья — Пауло Коста (титульный бой, средний вес); Ян Блахович — Доминик Рейес (титульный бой, полутяжелый вес); Кай Кара-Франс — Брэндон Ройвел (наилегчайший вес); Кэтлин Виейра — Сиджара Юбэнкс (женский легчайший вес); Хаким Даводу — Зубайра Тухугов (полулегкий вес).
Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 253, который проходит на острове Яс в Абу-Даби.