Два «титульника» и бой Тухугова: UFC 253 в Абу-Даби. LIVE

Зубайра Тухугов и его третий поединок после долгого простоя, связанных с дисквалификациями. Россиян не уложился в вес (не успел согнать 2,5 кг), так что 30% гонорара «Воина» отойдут оппоненту. Он, к слову, сегодня ой-как опасен: канадец Хаким Даводу находится в шаге от пятого триумфа подряд.