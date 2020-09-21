Бой непобежденных и преемник Джонса: чем знаменателен UFC 253

Ноль поражений на двоих

Исраэль Адесанья — Пауло Коста. Поединок за титул чемпиона в среднем весе

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Техника против напора, грация против мощи – как давно в чемпионском поединке встречались соперники, настолько не похожие стилистически друг на друга?

В то же время у средневесов много общего. Во-первых, идеальные рекорды 19-0 и 13-0 соответственно. Во-вторых, надвигающийся главный поединок в карьере. Адесанье необходимо реабилитироваться за неубедительную первую защиту в бою с «агрессивным быком», тогда как Косту ждет первый чемпионский экзамен, провалив который Пауло еще не скоро сможет рассчитывать на шанс увидеться в клетке с «матадором».

Забавно, но в преддверии супер-поединка бойцы встретились в отеле, дружески пожали руки и разошлись... Однако на битве взглядов спортсмены потолкались, а перед этим на пресс-конференции Адесанья решил поиграть на нервах у оппонента:

«Я вижу его ослабевшим из-за весогонки, вижу, что он сдулся, высох. Палящее солнце давит на него. Да, он держится, но я видел его, когда он прилетел, он прошел мимо нас… Мне нравятся стердауны, поэтому я и подошел к нему в отеле, я мог этого и не делать, но мне захотелось почувствовать его. И я заставил его хихикать как девчонку. Он заявлял, что не пожмет мне руку при встрече, но повел себя иначе».

Бразилец же признал, что действительно имеет небольшие проблемы со сгонкой веса, но добавил, что этот фактор никак не поможет Адесанье в схватке.

«В первую очередь он ударник контратакующего стиля: все видели, как он дрался с Йоэлем Ромеро. Если на него не давить, он просто стоит, ничего не делает. Так что я постараюсь идти на него, чтобы заставить драться, но если он будет избегать поединка, я не буду бегать за ним все время. Я вернусь в центр, буду срезать углы, и постараюсь, чтобы бой состоялся. Не понимаю, почему все считают его снайпером, а меня просто крутым парнем, который выбрасывает тяжелые удары. Это абсолютно не так. Мои удары всегда находят адресата», — подытожил Пауло Коста.

Так или иначе, уже завтра пройдет один из ярчайших поединков в среднем дивизионе UFC. Если не будет ничьей, страница перевернется — начнется новая история. Но чья? В случае триумфа Адесаньи мы получим доминирующего чемпиона, свергнувшего Роберта Уиттакера и проведшего две защиты с опаснейшими претендентами. В случае же победы Косты у промоушена появится новый обладатель пояса с 0 в графе «поражения», потушивший яркую звезду организации..

Чем не повод начать достойную раскрутку «Боррачиньи»?

Новая эра полутяжелого веса

Доминик Рейес — Ян Блахович. Бой за титул чемпиона в полутяжелом дивизионе

Джона Джонса нет на постере турнира; в эти выходные он, естественно, не выступит на «Бойцовском острове». Но его дух, как призрак оперы, продолжает преследовать Доминика Рейеса и Яна Блаховича. Первый провел с «Костлявым» очень близкий бой: несмотря на поражение претендента, ой-как много болельщиков и экспертов раскритиковали судей за итоговые очки. И быть бы реваншу… Поляк же после шикарных побед нокаутами над Люком Рокхолдом и Кори Андерсоном (в настоящий момент Блахович идет на серии из трех триумфов) виделся новым соперником первого номера вне зависимости от весовых категорий.

Но ни тот, ни другой в итоге не оказались интересны Джонсу. Опечаленный маленьким гонораром и малоизвестной оппозицией звезда ММА отправился покорять тяжелый вес: там и куш покрупнее, и соперники постатуснее.

Пояс же Джонс решил оставить — золото «Костлявого» и будет стоять на кону встречи двух жестких нокаутеров на UFC 253. Как знать: возможно совсем скоро Джонс вернется в родной вес, а Доминик или Ян уже в качестве чемпиона будут защищать титул от бывшего короля «полутяжей».

Друг Хабиба провалил весогонку, но все равно выступит

Хаким Даводу — Зубайра Тухугов

Отбыв три года дисквалификаций, связанных с проваленным допинг-тестом и потасовкой с Конором Магрегором, Зубайра Тухугов успел дважды войти в октагон. И выйти оттуда непроигравшим: спорная ничья с Лероном Мерфи на UFC 242 была закрыта уверенной победой ТКО над Кевином Агиларом. Третий поединок на новом отрезке карьеры – самый непростой: идущий на серии из четырех побед Хаким Даводу не тушуется перед популярным россиянином. Канадец заверяет: арсенала «Воина» хватит лишь на три минуты поединка.

Трешток соперника обязан раззадорить взрывного Зубайру. Как должна подтолкнуть к победе и большая поддержка из угла: в Абу-Даби секундантами не уложившегося в вес (отечественный атлет не успел согнать 2,5 кг) Тухугова будет сам Хабиб Нурмагомедов, а также топовый легковес Ислам Махачев.

Ну и куда же пресс-конференции Тухугова без вопроса про встречу с Артемом Лобовым. В десятый, сотый раз боец расставляет точки над «i» в вопросе противостояния с другом Макгрегора:

«Не вижу смысла драться с Лобовым. Я иду вверх: через два боя буду в топ-10. Человек, который находится от меня на несколько километров позади, который вообще сидит дома, нигде не дерется. Мне нужно идти назад, чтобы подраться с ним? Должен быть смысл, чтобы драться. Если смысл будет, то я подерусь: пусть вернется в UFC, поднимется на один уровень со мной».

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Что же касается полного списка боев, то он выглядит следующим образом:

ОСНОВНОЙ КАРД

Исраэль Адесанья — Пауло Коста

Ян Блахович — Доминик Рейес

Кай Кара-Франс — Брэндон Ройвел

Кэтлин Вийера — Сиджара Юбэнкс

Хаким Даводу — Зубайра Тухугов (Россия)

ПРЕЛИМЫ

Алекс да Силва — Брэд Ридделл

Джейк Мэттьюс — Диего Санчес

Людовит Клейн — Шейн Янг

Алекса Камур — Уилльям Найт

Хуан Эспино — Джефф Хьюз

Хадис Ибрагимов (Россия) — Данило Маркес

«Газета.Ru» будет вести текстовую трансляцию UFC 253.